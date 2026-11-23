IMD Rain Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण भारत में इन दिनों 'ईस्टर्ली वेव्स' का असर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से वहां भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है।

IMD Rain Alert: मौसम विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में 27 नवंबर तक देश के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जबकि केरल में 24 से 26 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं, उत्तर भारत में ठंड और कोहरे पर बड़ा अपडेट दिया है। IMD ने कहा है कि सोमवार को उत्तर, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी उम्मीद है। विभाग ने कहा है कि 23 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। त्रिपुरा के लिए चेतावनी 24 नवंबर तक लागू रहेगी।

मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि उत्तर भारत में अब तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसकी वजह से रातें और अधिक ठंडी रह सकती हैं और लोगों को अब रजाई का सहारा लेना पड़ सकता है। यानी जिन लोगों ने अब तक रजाई नहीं निकाली थी, उन्हें अब रजाई और कंबल निकालने होंगे। IMD ने कहा है कि उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में 28 नवंबर तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी भारत में 27 नवंबर तक 3 से 4°C पारा गिरने के आसार हैं। इसके साथ ही मध्य भारत में 26 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5°C तक की गिरावट आ सकती है।

कहां-कहां भारी बारिश? भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण भारत में इन दिनों 'ईस्टर्ली वेव्स' का असर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से वहां भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। IMD ने कहा है कि पूर्वी हवाओं (Easterly waves) के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत के तटीय और आंतरिक इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। IMD ने भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23 से 27 नवंबर 2026 के दौरान और केरल और माहे में 24 से 27 नवंबर के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश (7-11 सेमी) होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि इस दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने (जो बढ़कर 60 किमी/घंटा तक पहुँच सकती हैं), गर्जना होने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

उत्तर और पूर्वी भारत में घना कोहरा मौसम विभाग ने कहा है कि मैदानी और पहाड़ी इलाकों में ठंड की धमक के साथ कोहरे की मोटी चादर जमने लगी है। इसकी वजह से देश के कई इलाकों में दृश्यता में भारी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में चेरापूंजी (मेघालय) और राउरकेला (ओडिशा) में दृश्यता घटकर महज 50 मीटर, जबकि सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश) में 70 मीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 24-25 नवंबर के दौरान असम और मेघालय में; 23 नवंबर को पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में; 23-24 नवंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में; और 23-25 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है।