अब तक नहीं निकाली रजाई तो हो जाइए तैयार, दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के लिए अलर्ट; इन राज्यों में भारी बारिश
IMD Rain Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण भारत में इन दिनों 'ईस्टर्ली वेव्स' का असर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से वहां भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है।
IMD Rain Alert: मौसम विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में 27 नवंबर तक देश के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जबकि केरल में 24 से 26 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं, उत्तर भारत में ठंड और कोहरे पर बड़ा अपडेट दिया है। IMD ने कहा है कि सोमवार को उत्तर, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी उम्मीद है। विभाग ने कहा है कि 23 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। त्रिपुरा के लिए चेतावनी 24 नवंबर तक लागू रहेगी।
मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि उत्तर भारत में अब तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसकी वजह से रातें और अधिक ठंडी रह सकती हैं और लोगों को अब रजाई का सहारा लेना पड़ सकता है। यानी जिन लोगों ने अब तक रजाई नहीं निकाली थी, उन्हें अब रजाई और कंबल निकालने होंगे। IMD ने कहा है कि उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में 28 नवंबर तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी भारत में 27 नवंबर तक 3 से 4°C पारा गिरने के आसार हैं। इसके साथ ही मध्य भारत में 26 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5°C तक की गिरावट आ सकती है।
कहां-कहां भारी बारिश?
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण भारत में इन दिनों 'ईस्टर्ली वेव्स' का असर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से वहां भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। IMD ने कहा है कि पूर्वी हवाओं (Easterly waves) के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत के तटीय और आंतरिक इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। IMD ने भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23 से 27 नवंबर 2026 के दौरान और केरल और माहे में 24 से 27 नवंबर के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश (7-11 सेमी) होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि इस दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने (जो बढ़कर 60 किमी/घंटा तक पहुँच सकती हैं), गर्जना होने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।
उत्तर और पूर्वी भारत में घना कोहरा
मौसम विभाग ने कहा है कि मैदानी और पहाड़ी इलाकों में ठंड की धमक के साथ कोहरे की मोटी चादर जमने लगी है। इसकी वजह से देश के कई इलाकों में दृश्यता में भारी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में चेरापूंजी (मेघालय) और राउरकेला (ओडिशा) में दृश्यता घटकर महज 50 मीटर, जबकि सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश) में 70 मीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 24-25 नवंबर के दौरान असम और मेघालय में; 23 नवंबर को पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में; 23-24 नवंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में; और 23-25 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है।
दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?
IMD के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में लगाता गिरावट दर्ज की जाएगी। विभाग ने कहा है कि अधिकतम तापमान 24-26°C और न्यूनतम तापमान गिरकर 9-11°C के बीच रहने का अनुमान है। सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध व कोहरा रहेगा, जबकि दिन में आसमान साफ रहने और 8 से 12 किमी/घंटा की रफ्तार से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। हालांकि, शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर 08 किमी प्रति घंटे तक रह जाएगी, और हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से ही चलेगी। फिलहाल सुबह धुंध और दिन में हल्की धूप देखने को मिलेगी।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।