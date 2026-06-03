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Weather Updates: बिहार में लू का सितम, बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट; मॉनसून भी झूमकर आगे बढ़ा

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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IMD Aaj Ka Mausam 3 June: दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 3 जून तक अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद आंधी और बारिश के कारण गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी।

Weather Updates: बिहार में लू का सितम, बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट; मॉनसून भी झूमकर आगे बढ़ा

Aaj Ka Mausam 3 June: देश के कई हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों के लिए आंधी-तूफान, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके विपरीत, बिहार में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप झेलना पड़ सकता है।

आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में 3 और 4 जून को मौसम काफी खराब रहने की आशंका है। यहां 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भीषण आंधी-तूफान की संभावना है, जिसकी स्पीड बढ़कर 70 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही 3 से 6 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है। वहीं, उत्तर प्रदेश में 3 से 6 जून के दौरान गरज-चमक और 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

पहाड़ों पर तूफान की चेतावनी

जम्मू-कश्मीर में 3 और 4 जून को मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। यहां 50-60 किमी/घंटे की रफ्तार वाली आंधी के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। 3 से 6 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा। एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 3 से 5 जून के बीच गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

बिहार में लू का सितम

बिहार के लोगों के लिए आने वाले दिन भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने 4 से 6 जून के बीच बिहार के विभिन्न इलाकों में लू चलने की गंभीर चेतावनी जारी की है। हालांकि, राहत की बात यह है कि 7 और 8 जून को यहां कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं, झारखंड में 3 से 8 जून के दौरान गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्याम बारिश होने की उम्मीद है।

ओडिशा में 3 से 6 जून के बीच बारिश की संभावना है। 3 जून को यहां 50-60 किमी/घंटे की रफ्तार से तीव्र आंधी आ सकती है। इसके साथ ही 3 से 6 जून के दौरान यहां का मौसम काफी गर्म और उमस भरा रहेगा।

MP-CG में ओले गिरने और आंधी की आशंका

मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक आंधी-बारिश का दौर जारी रहेगा। 4 जून को मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 3 और 4 जून को 50-60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का अनुमान है। वहीं, छत्तीसगढ़ में 4 से 6 जून के बीच 50-60 किमी/घंटे (झोंके 70 किमी/घंटे तक) की रफ्तार से आंधी-तूफान की चेतावनी है। अगले 5 दिनों तक यहां गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।

बंगाल में भारी बारिश का अनुमान

पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 4 से 6 जून के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं की भी संभावना है। हालांकि, आज यहां उमस वाली गर्मी परेशान करेगी।

दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 3 जून तक अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद आंधी और बारिश के कारण 4 से 6 जून के बीच तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि, 7 और 8 जून से पारा एक बार फिर 2-4 डिग्री सेल्सियस चढ़ सकता है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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