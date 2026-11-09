आज का मौसम 9 नवंबर: यूपी-बिहार समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं
आज का मौसम 9 नवंबर: मौसम विभाग ने 9 नवंबर को यूपी-बिहार के साथ ही 10 अन्य राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है।
आज का मौसम 9 नवंबर: दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण चरम पर पहुंच गया है। वहीं उत्तर भारत में ठंड में भी इजाफा हो गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कम से कम 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और केल पर बने एक सिस्टम की वजह से दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
कहां-कहां हो सकती है बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक 9 नवंबर यानी सोमवार को यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रेदश, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम
दिल्ली (9 नवंबर- प्रदूषण से बुरा हाल) - दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है. रात से ही धुंध छाई हुई है। ऊपर से कोहरा भी आफत बढ़ा रहा है। दिल्ली में फिलहाल बारिश की भी संभावना नहीं है। हवा की रफ्तार बढ़ने से लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
यूपी और बिहार का मौसम
यूपी (9 नवंबर, आंधी के साथ बारिश)- उत्तर प्रदेश के अलीगढ़. मथुरा, आगरा, उन्नाव, कानपुर, गोंडा, अयोध्या, मऊ, सीतापुर, पीलीभीत, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 50 से 60 किमी प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। राजदानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें