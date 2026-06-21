Aaj Ka Mausam: उग्र होने वाला है मॉनूसन, बिहार और बंगाल सहित 11 राज्यों में मूसलधार बारिश का अलर्ट

Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में 21 और 22 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है।

IMD Weather Updates 21 June: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून देश के कई हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 48 घंटों के भीतर देश के कई राज्यों में मॉनसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अत्यंत अनुकूल बताई हैं। वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी सीमा से गुजरते हुए महाराष्ट्र के हरनाई व सोलापुर, तेलंगाना के हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के भद्राचलम, ओडिशा के कोरापुट व फूलबनी, झारखंड के रांची और बिहार के जमुई व मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, 23 जून के आसपास दक्षिण-पश्चिम मॉनसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में प्रवेश कर जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मॉनसून की दस्तक के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में 21 और 22 जून को भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही 21 जून को इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 21 से 26 जून तक लगातार हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 21 से 23 जून के बीच 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून पूर्व की गतिविधियां सक्रिय हो रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25-26 जून और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जून को बारिश की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में 21 से 26 जून के दौरान छिटपुट वर्षा और आंधी का दौर जारी रहेगा।

बाढ़ और मूसलाधार बारिश का अलर्ट मध्य भारत के छत्तीसगढ़, पूर्वी व पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 21 से 26 जून के दौरान गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान इन क्षेत्रों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। दूसरी ओर, पूर्वी भारत में मॉनसून का सबसे उग्र रूप देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 21 जून को अत्यंत भारी वर्षा होने की आशंका के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 और 26 जून को यहां बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल में भी अगले पांच दिनों तक व्यापक वर्षा होगी। बिहार में 21 जून तथा 25-26 जून को भारी वर्षा का अनुमान है। ओडिशा में भी 21 जून को भारी बारिश के बाद अगले पांच दिनों तक लगातार छिटपुट बारिश जारी रहेगी।

पूर्वोत्तर और पश्चिमी भारत का हाल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 से 26 जून के दौरान व्यापक से अत्यंत व्यापक वर्षा होने का अनुमान है। असम और मेघालय में 21 और 22 जून को अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी भारत के कोंकण और गोवा क्षेत्र में 22 से 25 जून के बीच भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 21 से 26 जून के दौरान गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश होगी। कोंकण और गोवा में 23 और 24 जून को भारी बारिश की विशेष चेतावनी दी गई है।