Cyclone: कैसे रखा जाता है चक्रवात का नाम? बंगाल की खाड़ी से अर्नब के बाद आ रहा मुरासु, अगला कौन

Cyclone Murasu: बंगाल की खाड़ी से अब चक्रवात अर्नब के बाद मुरासु भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। 2 नवंबर की रात इसके आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से टकराने की आशंका है। आइए जानते हैं इन चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं।

How cyclone named: भारत इस समय बंगाल की खाड़ी से उठे 'चक्रवात अर्नब' के असर से उभर रहा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इस चक्रवात की वजह से बड़े स्तर पर तबाही हुई है। अब इसके ठीक पीछे एक और चक्रवात मुरासु भी भारत की तरफ आने को तैयार हो गया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाके में यह तूफान तैयार हो रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मानें तो 2 तारीख की रात से यह तूफान आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से आकर टकराएगा।

इस पूरी परेशानी के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर इन तूफानों का नामकरण कैसे किया जाता है? कैसे एक चक्रवात सामने आता है और सभी देश उसके नाम पर सहमति दे देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे चक्रवातों का नाम रखा जाता है। पिछले दो तूफान अर्नब और मुरासु का नाम किसने दिया और आने वाले तूफान का क्या नाम होगा।

क्या होते हैं चक्रवात (साइक्लोन)? चक्रवात, जैसा की नाम से ही जाहिर है। यह एक वलयकार तूफान होता है। इसे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नाम से पहचाना जाता है। कोई भी चक्रवात गर्म महासागरों के ऊपर कम वायुमंडलीय दाब की वजह से बनता है। धीरे-धीरे यह तेज हवा का रूप ले लेता है।

अंग्रेजी भाषा में इसे साइक्लोन कहा जाता है। यह एक ग्रीक भाषा से प्रेरित शब्द साइक्लोस से बना है, जिसका अर्थ 'सांप की कुंडली' होता है।

कैसे होता है चक्रवातों का नामकरण? वैश्विक स्तर पर चक्रवातों की पहचान और भ्रम से बचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। यह महासागरीय हिसाब से देशों को अलग-अलग हिस्सों में बांटती है। इसके बाद उन्हें कुछ नाम देने के लिए कहा जाता है। इन नामों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। इसके बाद उन देशों के क्षेत्रों में आने वाले तूफानों के अल्फाबेट के हिसाब से नाम दिया जाता है।

हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कैसे होता है नामकरण भारत में चक्रवात मुख्य तौर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठते हैं। इस क्षेत्र को मुख्य तौर पर 13 देशों (बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन) में बांटा गया है। नामकरण के लिए यह देश अल्फाबेट के हिसाब से काम करते हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के पैनल के तहत वर्ष 2020 में इन देशों को नए नाम देने के लिए कहा गया था। उस बैठक में सभी देशों ने 13-13 नाम सुझाए थे। ऐसे में अब जब भी कोई चक्रवात बनता है, तो अल्फाबेट के हिसाब से बारी-बारी से देशों द्वारा दिए गए नामों को चक्रवात का नाम दे दिया जाता है।

उदाहरण के तौर पर हाल में आए चक्रवात अर्नब का नाम बांग्लादेश ने सुझाया था, जबकि मुरासु नाम भारत ने दिया था। इसके अलावा आने वाले चक्रवात का नाम अक्वान होगा, जो कि ईरान ने दिया है।