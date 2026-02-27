Hindustan Hindi News
भयंकर रूप ले रहा होरासियो तूफान, पहाड़ी इलाकों से केरल तक अलर्ट; बदल सकता है मौसम

Feb 27, 2026 07:52 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
होरासियो तूफान हिंद महासागर में भयंकर रूप ले रहा है। यह लगभग 260 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा है। इसका असर भारतीय उपमहाद्वीप पर भी देखा जा रहा है। दक्षिणी राज्यों में बारिश का अलर्ट है।

भयंकर रूप ले रहा होरासियो तूफान, पहाड़ी इलाकों से केरल तक अलर्ट; बदल सकता है मौसम

उत्तर भारत से सर्दी की विदाई के साथ ही तापमान में नाटकीय परिवर्तन देखा जा रहा है। वहीं दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में अब भी बर्फबारी की संभावना बनी हुई है और उत्तराखंड-हिमाचल में बारिश भी हो सकती है। दरअसल हिंद महासागर में बना चक्रवात 'होरासियो' लगभग 260 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। यह भले ही भारत के किसी तट पर लैंडफाल ना करे, इसके बावजूद इसका असर भारतीय उपमहाद्वीप पर पूरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने इस तूफान को देखते हुए ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में अलर्ज जारी कर दिया है।

देशभर में इस समय मौसम के कई रूप देखने को मिल रहे हैं।पंजाब और हरियाणा में कोहरे की वापसी हो रही है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार में चिलचिलाती धूप और दक्षिण भारत में बारिश की संभावना है। उत्तर-पश्चिम में अगले तीन दिनों में तापमान में 5 डिग्री तक की वृद्धि देखी जा सकती है।

ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में अब बादलों की आवाजाही से बदल सकता है मौसम, स्थिर रहेगा पारा

यहां हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और समंदर में कम दबाव के क्षेत्र बनने का मिलाजुला असर देखा जाएगा। इस वजह से अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में बारिश की संभावना है। वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बर्फबारी-बारिश का अलर्ट, किन जिलों में मौसम लेगा करवट?

दिल्ली - NCR का मौसम

राजधानी दिल्ली में तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शाम 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 26 प्रतिशत रही। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम सात बजे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और यह "मध्यम" श्रेणी में दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 200 रहा, जबकि बुधवार को यह "खराब" श्रेणी में था। दिल्ली में बारिश का फिलहाल कोई आसार नहीं है।

यूपी का मौसम

यूपी का मौसम फिलहाल शुष्क और गर्म हेगा। दिन में तेज धूप और सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस की जएगी। 2 से चार मार्च के बीच उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है। ऐसे में तापमान में गिरावट भी हो सकती है।

Horacio cyclone

बिहार का मौसम

उत्तर प्रदेश की ही तरह बिहार का मौसम भी शुष्क रहेगा। आने वाली तीन दिनों में अधिकतम तापमान तीन से चार डिग्री बढ़ सकता है। पंजाब और हरियाणा का मौसम भी सामान्य रहेगा। सुबह कोहरा गिर सकता है। हालांकि दिन में तेज धूप खुली रहेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

