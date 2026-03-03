होली पर यूपी समेत इन पांच राज्यों में हो सकती है बारिश, यहां सताएगी भीषण गर्मी
होली के मौके पर पांच राज्यों में बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। राजधानी दिल्ली का मौसम भी साफ रहेगा।
इस बार होली के मौके पर चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है। वहीं रंगों के त्योहार पर मौसम भी कई राज्यों में अपना रंग बदलने वाला है। आईएमडी की मानें तो पांच राज्यों में तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तर और पश्चिम में लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। होली के मौके पर तापमान सामान्य से दो डिग्री ज्यादा रह सकता है।
कहां है बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब,हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में बारिश की संभवना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल बूंदाबांदी की ही संभावना है। वहीं मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मध्य बारिश हो सकती है।
दिल्ली का मौसम
होली के मौके पर राजधानी दिल्ली का मौसम साफ रहने की संभावना है। तेज धूप खिली रहेगी और तापमान में दो डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बारिश की कोई चेतावनी नहीं जारी की है। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री रहने की संभावना है।
यूपी और बिहार का मौसम
मौसम विभगा के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की वजह से तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी आ सकती है। गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मेरठ, गौतम बुद्द नगर, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बरेली, अलीगढ़. कानपुर, सहारनपुर, अयोध्या और लखनऊ में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।
बिहार की बात करें तो पटना, जहानाबाद, गया, बक्सर और गोपालगंज समेत 10 जिलों में तापमान बढ़ सकता है। बिहार में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। राजस्थान में भी होली पर बारिश की संभावना नहीं है। राजस्थान के बड़े हिस्से में गर्मी बढ़ने की संभावना है।
तमिलनाडु में भीषण गर्मी का अलर्ट
मौसम विभाग ने तमिलनाडु के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार तमिलनाडु में शीत ऋतु ठहर गई थी। वहीं इस बार सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
