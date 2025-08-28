भारत में भारी बारिश मचा रही कोहराम, मौसम विभाग ने बताई 1200 फीसदी ज्यादा बारिश की वजह

Heavy rains: मौसम विभाग के के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी धाराओं ने बारिश को तेज कर रखा है। इसके अलावा अरब सागर से आने वाली धाराएं भी लगातार टकरा रही हैं, इसी वजह से बारिश लगातार हो रही है।

सामान्य रूप से बारिश भारत में सभी लोगों को फायदा पहुंचाती है। लेकिन इस समय पर उत्तर भारत बारिश की वजह से हाहाकार कर रहा है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने की वजह से पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, समेत तमाम राज्यों में बारिश अपना कहर बरपा रही है। उत्तर भारत के लगभग हर राज्य की नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों में लगभग 1200 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 3.5 मिमी के मुकाबले 48 मिमी अधिक है। वहीं हरियाणा में सामान्य से 28.1 मिमी अधिक बारिश के साथ 702 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है।

वहीं 1 से लेकर 25 अगस्त तक की बात की जाए तो पंजाब में 20 प्रतिशत, हरियाणा में 14 फीसदी और हिमाचल प्रदेश में 44 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा इन राज्यों में अगले एक हफ्ते तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे से लगातार होती बारिश की वजह से कई जम्मू-कश्मीर, पंजाब के बॉर्डर से जुड़े जिलों में जनजीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। फिरोजपुर और फजल्किा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।