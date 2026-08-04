Rain Alert: उत्तर प्रदेश में तीन दिनों तक होगी झमाझम बारिश, इन राज्यों में आसमानी आफत का खतरा

मौसम विभाग के ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र में मॉनसून का सबसे अधिक प्रकोप देखा गया, जहां 21 सेमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि अगले दो दिन देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। IMD ने देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता को देखते हुए एक गंभीर चेतावनी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगले दो दिनों के दौरान उत्तर-पूर्व और उससे सटे पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से, असम और मेघालय में 04 और 05 अगस्त को 'अत्यधिक भारी' बारिश (21 सेमी से अधिक) होने का अनुमान लगाया गया है।

मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी दक्षिण-पश्चिम मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश हुई। इसके साथ ही IMD ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बौछार मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 5 और 6 अगस्त को प्रदेश के दोनों उप-भागों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद 7 अगस्त से वर्षा की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार (4 अगस्त ) को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं वज्रपात और भारी वर्षा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वज्रपात के साथ कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है।

पिछले 24 घंटों का हाल: महाराष्ट्र में बरसी आफत मौसम विभाग के ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र में मॉनसून का सबसे अधिक प्रकोप देखा गया, जहां 21 सेमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इसमें सतारा जिले के महाबलेश्वर में सबसे ज्यादा 22 सेमी बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मेघालय और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) दर्ज की गई है।

पूर्वोत्तर में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने अगले कुछ दिनों में पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में गरज के साथ अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिससे इन दोनों राज्यों की सीमा से लगे असम के कई जिले प्रभावित हो सकते हैं। मौसम कार्यालय ने कहा, ''मौसम के मिजाज से संकेत मिलता है कि मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी जैंतिया हिल्स और पूर्वी जैंतिया हिल्स तथा अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे, कुरुंग कुमेय, पूर्व कामेंग, पूर्व सियांग, लोहित और चांगलांग जिलों में अधिकतर स्थानों पर गरज-चमक के साथ अत्यधिक भारी बारिश (ऑरेंज और रेड अलर्ट) का अनुमान है। इसका असर असम के पड़ोसी जिलों पर पड़ सकता है।'' मौसम विभाग ने नगालैंड के अधिकतर हिस्सों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे असम के चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिले प्रभावित हो सकते हैं। बता दें कि असम पहले से ही बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। बाढ़ के कारण दो और लोगों की मौत होने के साथ ही, मंगलवार को असम में इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है।

आकस्मिक बाढ़ (Flash Flood) की चेतावनी मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के दौरान कई राज्यों के लिए आकस्मिक बाढ़ (Flash Flood) का खतरा जताया है। असम और मेघालय के कोकराझार, कामरूप और पूर्वी खासी हिल्स जैसे जिलों के साथ-साथ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम जोखिम की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा IMD ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर और उत्तराखंड के देहरादून व नैनीताल जैसे पहाड़ी जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

दिल्ली-एनसीआर: छाए रहेंगे बादल, होगी बारिश मौसम विभाग ने कहा है कि देश की राजधानी में अगले 4 दिनों तक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में आज दोपहर से शाम के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान तापमान 31°C से 33°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से कम रहेगा। इस बीच, मंगलवार को हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरे मौसम से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 4-6 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में बारिश होने की संभावना है।