आज का मौसम 20 जुलाई: यूपी-बिहार से पहाड़ों तक आफत की बारिश, जारी किया गया ‘रेड अलर्ट’
मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई को कम से कम 15 राज्यों में झमाझम बारिश होगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में आफत की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर में बारिश संबंधी गतिविधियों मे 13 लोगों की मौत हो गई है।
उत्तराखंड से लेकर जम्मू-कश्मीर तक बारिश ने कहर बरपा दिया है। उत्तराखंड में कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं जम्मू-कश्मीर में बारिश संबंधी गतिविधियों में 13 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग (IMD) ने पहाड़ी राज्यों समेत उत्तर और पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से तापमान से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 से 7 दिनों तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून (Southwest Monsoon) ऐक्टिव रहेगा और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कम से कम 15 राज्यों में तेज बारिश होगी। पहाड़ों में भूस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को बेवजह घर से बाहर ना जाने की सलाह दी गई है।
इन राज्यों में बारिश बरपाएगी कहर
मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 20 से 25 जुलाई तक व्यापक स्तर पर बारिश होगी। इसके अलावा मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरता में अलग-अलग जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
उत्तर प्रदेश में होगी झमाझम बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। कई जगहों पर रिमझिम बारिश दिनभर होती रहेगी। पूर्वी यूपी के गोरखपुर, गोंडा. अयोध्या, बाराबंकी, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, रायबरेली, लखनऊ, देवरिया, बलियां, मिर्जापुर और चंदौली में भारी बारिश होसकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़. एटा. मेरठ, आगरा, मथुरा और मुजफ्फरनगर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20 से 25 जुलाई तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी।
बिहार और झारखंड का मौसम
बिहार में 20 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, पटना, नालंदा, नवादा, गया. बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद वैशाली, अरवल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी. पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सिवान, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण. पूर्णिया, किटाहार, बंगा, खगड़िया, अररिया और सुपैल में भारी बारिश होनने की संभावना है। बारिश का दौर 24 जुलाई तक जारी रहेगा।
पहाड़ी राज्यों में आफत की बारिश, कई लोगों की मौत
मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में अगले पांच दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 10 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार जिले में बिजली गिरने से कम से कम दो लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा भूस्खलन से राज्ये की कम से कम 84 सड़कें बाधित हो गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराशी, हरिद्वार, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग में भारी बोरिश होगी। चमोली अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में भी 20 जुलाई और अगले दो दिन तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मंडी, चंबा, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा जिलों में 20 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर के जम्मू, बारामूला, कुपवाड़ा. गांदरपुल, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, कठुआ और सांबा में 20 से 23 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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