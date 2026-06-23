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आज का मौसम 23 जून: मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, राहत देगी तूफानी बौछार; दिल्ली से मुंबई तक होगी बारिश

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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4 जून से एक ही जगह ठहरे रहने के बाद मॉनसून अब रफ्तार पकड़ रहा है और अगले 48 घंटे में मुंबई पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग ने कम से कम 22 राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। 

आज का मौसम 23 जून: मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, राहत देगी तूफानी बौछार; दिल्ली से मुंबई तक होगी बारिश

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 48 घंटे में मॉनसून मुंबई पहुंच सकता है। इसके बाद मुंबई में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 जून को अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपार में भारी बारिश का अनुमान है।

पिछले दो सप्ताह से ज्यादा वक्त से मॉनसून एक ही जगह पर ठिठका हुआ था। ऐसे में इस बार मॉनसून काफी लेट हो गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में 4 जून से ही तापमान लटका था। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में अब भी बादल रुके हुए थे। बिहार में भी अब मॉनसून यूपी की ओर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि अब मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन गई हैं और अगले दो दिन में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

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कहां-कहां होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक अगले48 घंटे के अंदर जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर और महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है।

यूपी और बिहार का मौसम

उत्तर प्रदेश में 23 जून को बारिश की संभावना कम ही है। वहीं 24 जून को कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बौछार हो सकती है। मेरठ, अलीगढ़. आगरा, गौतमबुद्धनगर, कुशीनगर, बस्ती, झांसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज में आंधी के साथ हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, कटिहार, मुंगरे और अररिया में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा 50 से 55 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

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हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का मौसम

हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर, शिमला, कांगड़ा, जोत में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि कुल्लू, मंडी, और शिमला में भी मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, उधमसिंह नगर, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, देहरादून समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है।

पूर्वोत्तर का मौसम

पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसुन पहुंच चुका है। ऐसे में अरुणाचल, नागालैंड, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 23 से 26 जून के बीच भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी चक्रवाती परिसंचरण बना है। ऐसे में तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोयंबचूर, डिंडीगुल, थेनी, शिवगंगा और नीलगिरि में भारी बारिश हो सकती है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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