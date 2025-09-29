heavy rain alert in mumbai west bengal up delhi weather update IMD Rain Alert: महाराष्ट्र, बंगाल समेत इन राज्यों को भारी पड़ेंगे अगले 4 दिन! मूसलाधार बारिश का अलर्ट, Weather Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमौसम न्यूज़heavy rain alert in mumbai west bengal up delhi weather update

IMD Rain Alert: महाराष्ट्र, बंगाल समेत इन राज्यों को भारी पड़ेंगे अगले 4 दिन! मूसलाधार बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच दिल्ली और यूपी में भी हल्की बारिश उमस से राहत दिला सकती है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 10:43 AM
सितंबर का महीना खत्म होने की कगार पर है। आम तौर पर इस समय मॉनसून की वापसी हो जाती है। हालांकि इस बार पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में भारी बारिश के चलते जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

महाराष्ट्र में बारिश का कहर

29 सितंबर को भी भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए नाशिक, पालघर, ठाणे और मुंबई में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोमवार सुबह से ही इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इसके अलावा नांदुरबार, जलगांव, भंडारा, रत्नागिरि, सतारा और सिंधुदुर्ग को भी अलर्ट पर रखा गया है। यहां भी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने गोंदिया, गढ़चिरौली, नागपुर, चंद्रपुर, वर्द्धा, यावतमल, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नांदेड़, हिंगोली, परभणी, बीड़, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली और कोल्हापुर में येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई में शनिवार शाम से ही भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियों में कम से कम पांच की मौत भी हो चुकी है।

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस समय भयंकर उमस पड़ रही है। उमस से राहत के लिए लोगों को बारिश का इंतजार है। सौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में भी बारिश हो सकती है।

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। हालांकि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच लखनऊ और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकीत है। 29 सितंबर को चित्रकूट, महोबा, प्रयागराज, कौशांबी, झांसी और मथुरा में बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि धीरे-धीरे सुबह शाम वाली ठंड का अहसास होगा। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं जताई गई ह। दक्षिण के राज्यों में इस समय बारिश हो रही है। हैदराबाद में बारिश से बुरा हाल है।