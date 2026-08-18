आज का मौसम 18 अगस्त: मॉनसून ने पकड़ी तेज रफ्तार, यूपी से बंगाल होंगे सराबोर; झमाझम बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने 18 अगस्त को कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस पूरे हफ्ते ज्यादातर राज्यों में बारिश होगी। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। इससे पेड़ों के गिरने का खतरा है।
मॉनसून की विदाई में अभी एक महीने से ज्यादा का समय बाकी है। वहीं अगस्त महीने में मॉनसून पूरी रफ्तार पकड़े हुए है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य बारिश में भीग रहे हैं। वहीं पहाड़ों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 18 अगस्त को भी मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा समेत कम से कम 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटनाओं के बीच पर्यटकों को आगाह किया गया है। तेज आंधी की वजहे से पेड़ गिरने की भी आशंका है। ऐसे में बिना जरूरत बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है।
कहां-कहां होगी झमाझम बारिश
मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक मध्य राजस्थान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण विकसित हुआ है। आईएमडी ने बताया है कि पहाड़ी राज्यों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, सिक्किम औरआंध्र प्रदेश में भी बारिश का अनुमान है।
यूपी-बिहार का मौसम
उत्तर प्रदेश में 18 अगस्त को आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बस्ती, सीतापुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, मऊ, वाराणसी, प्रयागराज, महाराजगंज, रायबरेली. बिजनौर, बुलंदशहर, बललामपुर, आगरा, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, कानपुर, उन्नाव, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।
बिहार की बात करें तो भुगलपुर, पटना, सिवान, सारण, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय, सुपौल, सहरसा, अररिया में 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
पहाड़ों का मौसम
पहाड़ों में इन दिनों आफत की बारिश हो रही है। कई जगहों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद सैलाब और भूस्खलने की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, रूद्रप्रयाग, उधमसिंहनगर, चंपावत, बागेश्वर समेत 10 जिलों मे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर और कुल्लू में भारी बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, राजौरी, कठुआ, गांदरबल और पुंछ में भारी बारिश की संभावना है।
पश्चिम बंगाल में आंधी के साथ बारिश
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। इनमें कोलकाता, हावड़ा. पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, नदिया, पूर्व बर्धमान, मुर्शिदाबाद शामिल हैं। यहां 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।
पंजाब और हरियाणा का मौसम
पंजाब में गुरदासपुर, अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, संगरूर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला में बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। लोगों को बारिश की वजह से तापमान से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान का मौसम
मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मांडला, इंदौर, कटनी, होशंगाबाद, छतरपुर, खंडवा, खरगोन, हशसंगाबाद और सागर में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान के झालावाड़. अलवर, जैसलमेर, करौली, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और बारां में आंधी के साथ बारिश हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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