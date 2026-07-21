Rain Alert: सावधान! अभी नहीं टला है खतरा, एक साथ 5 वेदर सिस्टम सक्रिय; पहाड़ों से लेकर इन राज्यों में आफत का अलर्ट

Mausam IMD Alert: IMD ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान मेघालय में 37 सेमी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा ओडिशा, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, असम, और दक्षिणी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में (7-11 सेमी) तक बारिश दर्ज की गई है।

Mausam IMD Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में बताया है कि इस समय देश के ऊपर एक साथ पांच साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय हैं, जिसकी वजह से अगले तीन से चार दिनों तक पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने बताया है कि इस समय हरियाणा और उसके आस-पास के इलाके में आसमान में निचले क्षोभमंडल में हवा का एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा ऐसा ही सर्कुलेशन उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके आसपास बना हुआ है। तीसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन दश्रिणी पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास, चौथा सर्कुलेशन पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर और पांचवां सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है।

IMD ने बताया कि इन मौसमी दशाओं की वजह से आने वाले 4-5 दिनों के लिए उत्तर-पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने यह भी कहा है कि जहां एक तरफ उत्तर भारत बादलों की आगोश में रहेगा, वहीं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिम-मध्य भारत में अगले 7 दिनों तक बारिश की गतिविधियां धीमी रहने के आसार हैं।

कहां-कहां 'अत्यंत भारी बारिश' का अलर्ट? मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 21 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम एवं मेघालय के लिए भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 21 से 24 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और 21 से 27 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इससे वहां बाढ़ जैसी आफत आने का खतरा है।

कहां रेड और ऑरेंज अलर्ट? IMD ने ये भी बताया है कि 21 से 23 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में व्यापक बारिश हो सकती है, जबकि 21 से 24 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 23 से 27 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 21 जुलाई के लिए जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तराखंड. पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली-NCR में 21 जुलाई को भारी बारिश के आसार IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। विभाग ने कहा है कि मंगलवार को भारी बारिश होने की संभावना है। 21 जुलाई को दिल्ली के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तापमान गिरकर 31°C से 33°C के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। वैसे रातभर हुई बारिश के बाद दिल्ली में वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया है। मंगलवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।