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Rain Alert: सावधान! अभी नहीं टला है खतरा, एक साथ 5 वेदर सिस्टम सक्रिय; पहाड़ों से लेकर इन राज्यों में आफत का अलर्ट

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mausam IMD Alert: IMD ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान मेघालय में 37 सेमी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा ओडिशा, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, असम, और दक्षिणी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में (7-11 सेमी) तक बारिश दर्ज की गई है।

Rain Alert: सावधान! अभी नहीं टला है खतरा, एक साथ 5 वेदर सिस्टम सक्रिय; पहाड़ों से लेकर इन राज्यों में आफत का अलर्ट

Mausam IMD Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में बताया है कि इस समय देश के ऊपर एक साथ पांच साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय हैं, जिसकी वजह से अगले तीन से चार दिनों तक पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने बताया है कि इस समय हरियाणा और उसके आस-पास के इलाके में आसमान में निचले क्षोभमंडल में हवा का एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा ऐसा ही सर्कुलेशन उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके आसपास बना हुआ है। तीसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन दश्रिणी पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास, चौथा सर्कुलेशन पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर और पांचवां सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है।

IMD ने बताया कि इन मौसमी दशाओं की वजह से आने वाले 4-5 दिनों के लिए उत्तर-पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने यह भी कहा है कि जहां एक तरफ उत्तर भारत बादलों की आगोश में रहेगा, वहीं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिम-मध्य भारत में अगले 7 दिनों तक बारिश की गतिविधियां धीमी रहने के आसार हैं।

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कहां-कहां 'अत्यंत भारी बारिश' का अलर्ट?

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 21 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम एवं मेघालय के लिए भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 21 से 24 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और 21 से 27 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इससे वहां बाढ़ जैसी आफत आने का खतरा है।

कहां रेड और ऑरेंज अलर्ट?

IMD ने ये भी बताया है कि 21 से 23 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में व्यापक बारिश हो सकती है, जबकि 21 से 24 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 23 से 27 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 21 जुलाई के लिए जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तराखंड. पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

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दिल्ली-NCR में 21 जुलाई को भारी बारिश के आसार

IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। विभाग ने कहा है कि मंगलवार को भारी बारिश होने की संभावना है। 21 जुलाई को दिल्ली के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तापमान गिरकर 31°C से 33°C के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। वैसे रातभर हुई बारिश के बाद दिल्ली में वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया है। मंगलवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

कहां-कहां बिजली गिरने की आशंका?

IMD ने कहा है कि उत्तराखंड में 21 से 26 जुलाई; पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21-22 जुलाई; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 जुलाई; पश्चिमी राजस्थान में 25-26 जुलाई; और पूर्वी राजस्थान में 26 जुलाई को कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में 21 जुलाई; हिमाचल प्रदेश में 21 जुलाई और 23-25 ​​जुलाई; उत्तराखंड में 21-26 जुलाई; हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 23 जुलाई; पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23-25 ​​जुलाई; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22-24 जुलाई; पश्चिमी राजस्थान में 20-24 जुलाई; पूर्वी राजस्थान में 20-25 जुलाई को कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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