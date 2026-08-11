Rain Alert: सक्रिय हो रहा नया सिस्टम, इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश; ओडिशा से राजस्थान तक IMD का अलर्ट
IMD ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 11 से 17 अगस्त के दौरान काफी व्यापक बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 11-12 अगस्त और 14-15 अगस्त को अच्छी बारिश का अनुमान है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में आज देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश होने को लेकर चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के असर से आज (11 अगस्त को) पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है और कल यानी 12 अगस्त, 2026 को भी बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके साथ ही IMD ने कहा है कि इस हफ़्ते ज़्यादातर दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।
IMD ने यह भी कहा है कि बुधवार (12 अगस्त) के आसपास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आस-पास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से 11 से 13 अगस्त, 2026 के बीच ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी से बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इधर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने कहा है कि दिनभर बादल छाए रहेंगे और इस दौरान मध्यम बारिश होने की संभावना है।
बीते 24 घंटों में राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश
मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में (11 अगस्त सुबह 08:30 बजे तक) देश के कई राज्यों में भीषण बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के झालवाड़ जिले के सुनेल में रिकॉर्ड 30 सेंटीमीटर असाधारण भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में 23 सेंटीमीटर अत्यंत भारी बारिश दर्ज की गई है। इनके अलावा जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 16 सेमी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर में 14 सेमी, पंजाब के माधोपुर (पठानकोट) में 12 सेमी और मेघालय के तुरा में 12 सेमी यानी बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। IMD ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा (7-11 सेमी) दर्ज की गई है।
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा नया सिस्टम; ओडिशा अलर्ट पर
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 12 अगस्त के आसपास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके पास के इलाकों में कम दबाव का एक और क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके प्रभाव से 11 से 13 अगस्त के दौरान ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। IMD के अनुसार, अरब सागर के ऊपर अनुकूल मौसम परिस्थितियों, हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) के समर्थन और मध्य प्रदेश के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण कोंकण तट तथा आसपास के घाट क्षेत्रों में बारिश को मजबूती मिलने की संभावना है।
पश्चिमी भारत में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। IMD के अनुसार, अरब सागर से नमी वाली हवाओं के आने के कारण रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज रह सकती हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने रायगढ़, सतारा और पुणे जिलों के घाट क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया है। मुंबई, ठाणे और पालघर में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कोंकण क्षेत्र और गोवा में इस सप्ताह मानसून की गतिविधियां फिर तेज होने के आसार हैं।
पहाड़ों और सटे राज्यों का मौसम पूर्वानुमान:
IMD ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 11 से 17 अगस्त के दौरान काफी व्यापक बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 11-12 अगस्त और 14-15 अगस्त को अच्छी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में 11 से 15 अगस्त और छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 11 से 17 अगस्त के बीच काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते पेड़ों की टहनियां टूट सकती हैं, निचले इलाकों में जलभराव, कीचड़ का बहाव और अचानक बाढ़ (Flash Flood) जैसी स्थिति बन सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों (जैसे हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, शिमला और उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली जिलों) में अचानक बाढ़ का कम खतरा बना हुआ है।
दिल्ली/NCR में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन में अनुमान जताया है कि दिल्ली में आज (11 अगस्त) आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर से शाम के बीच अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान गिरकर 30-32°C के बीच रहने की उम्मीद है। स्थानीय मौसम कार्यालय के मुताबिक इस दौरान न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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