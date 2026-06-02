मॉनसून की आहट, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बरसने वाले हैं बादल; तूफानी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने यूपी-दिल्ली समेत कम से कम 16 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि कभी भी मॉनसून केरल पहुंच सकता है। वहीं उत्तर भारत में प्री मॉनसून की गतिविधियां तेज होंगी।
जून का महीना लगते ही एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। नौतपा में भीषण गर्मी की आशंका जताई गई थी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ और बारिश की वजह से लोगों को लू और तापमान से राहत मिल गई। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून अब किसी भी वक्त केरल में दस्तक दे सकता है। इसके बाद दक्षिण के राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहीं उत्तर और उत्तर पश्चिम के राज्यों में प्री-मॉनसून का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार समेत कम से कम 16 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में 5 जून तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना है।ऐसे में लोगों को लू और गर्मी से राहत मिलेगी।
यूपी से हिमाचल तक बारिश
सामान्य तौर पर 1 जून को मॉनसून केरल पहुंच जाता है। हालांकि इस बार इसे पहुंचने में देरी हो रही है। हालांकि मॉनसून को लेकर परिस्थितियां बन गई हैं। ऐसे में एक दो दिन में ही यह केरल पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।
पंजाब और हरियाणा को भी गर्मी से राहत
मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में भी धूलभरी आंधी और बारिश की उम्मीद है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं राजस्थान के कई जिलों में 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा और पंजाब में 1 से 5 जून तक बारिश और आंधी के आसार हैं।
उत्तराखंड में भी बारिश
उत्तराखंड में 5 और 6 जून को बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बिहार की बात करें तो ज्यादातर जिलों में 3 और 4 जून को बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून सिस्टम सक्रिय होने की वजह से ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत कई शहरों में बारिश हो सकती है। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है।
गुजरात और महाराष्ट्र में भी बरसेंगे बादल
गुजरात,महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी मौसम के करवट लेने और बारिश की पूरी संभावना है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मध्यम बारिश हो सकती है। केरल के माहे में 3 से 7 जून तक कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। इके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में 5 जून को मध्यम बारिश की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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