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आज का मौसम, 25 जुलाई: दिल्ली-यूपी समेत 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में आफत वाली बरसात

By Ankit Ojha
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मौसम विभाग ने आज राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कम से कम 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू रीजन में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है । ऐसे में पहाड़ों में आफत की बारिश हो सकती है।

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15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम की खबर

देश के बड़े हिस्सों में इन दिनों मॉनसून मेहरबान है। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। मौसम विभाग (IMD) ने 25 जुलाई को भी राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत बड़े क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर बारिश के साथ 60 से 70 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा बिजली गिरने की भी आशंका है। भारी बारिश के चलते असम की नदियां उफान पर हैं। इसके अलावा पश्चिम के राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है।

इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश

मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों के लिए खास तौर पर अलर्ट जारी किया है। जम्मू-कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, उत्तराखंड. हिमाचल प्रदेश, असम. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और जम्मू डिवीजन तक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इस वजह से कई इलागों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में व्यापक बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

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उत्तर प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 60 से 70 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ ही बारिश का अलर्ट जारी किया है। मेरठ, मथुरा, आगरा, बांदा, कानपुर, ललितपुर, झांसी, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी यूपी में लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, संतकबीरनगर, आंबेडकर नगर, बस्ती, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली में भी भारी बारिश हो सकती है।

दिल्ली में होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने 25 जुलाई को राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आंधी की भी संभावना बताई ई है। दिल्ली ता अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री रह सकता है। एक दिन पहले भी दिल्ली में बारिश हुई थी और इस वजह से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है।

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बिहार का मौसम कैसा रहेगा

बिहार में मौसम विभाग ने 25 से 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, समस्तीपुर, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, अररिया में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा झारखंड के भी ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

पहाड़ी इलाकों में आफत की बारिश

राजस्थान से जम्मू तक कम दबाव के क्षेत्र बनने की वजह से पहाड़ों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीतल, उधमसिंहनगर, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में चंबा, कंगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर, कुल्लू में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के रामबन, पुलवामा,जम्मू, पुंछ, कुलगाम, कठुआ, डोडा. उधमपुर, गांदरबुल, अनंदनाग और कुपवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है।

पश्चिम बंगाल का मौसम

पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा, नादिया, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, झाड़ग्राम और दुर्गापुर में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भी नदियां उफान पर हैं। इसके साथ ही ओडिशा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को गहरे समंदर में ना जाने की चेतावनी दी गई है।

पंजाब और हरियाणा का मौसम

मौसम विभाग ने पंजाब में भी 26 से 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट, संगरूर, अमृतसर, पटियाला, जालंधर और गुरदासपुर में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हरियाणा में तेज हवाओं के साथ ही झमाझम बारिश की संभावना है। गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ, गोंदिया, चंद्रपुर, मुंबई, ठाणे, बीड, नांदेड़ और हिंगोली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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