गर्मी को लेकर डराने वाला अलर्ट, 47 डिग्री तक पहुंचने वाला है तापमान; हो जाएं सावधान
मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर डराने वाला अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और असपास के इलाकों में शनिवार को पारा 44 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार-सोमवार में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।
सुबह से ही चिलचिलाती धूप और बेतहाशा गर्मी ने उत्तर और पश्चिम भारत के बड़े इलाके में जन-जीवन अस्तव्यस्त कर दिया है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शनिवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली में रविवार को तापमान में और भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। शनिवार को राजधानी दिल्ली के सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले दो साल में यह मई में सबसे ज्यादा तापमान था।
आईएमडी के मुताबिक रविवार को दिल्ली का तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम के जानकारों का कहना है कि थार से शुष्क हवाओं का दर जारी है। इस वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। फिलहाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में गर्मी का कहर और ज्यादा बढ़ने वाला है।
बेहोश होकर गिरने लगे पक्षी
राष्ट्रीय राजधानी के वेटेरिनरियन्स के मुताबिक गर्मी की वजह से कबूतर बेहोश होकर आसमान से गिर रहे हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से चील भी गिर जाते हैं जो कि सड़क के किनारे पड़े पाए जाए हैं। अन्य जानवर भी हीटस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जानवरों में पेट के इन्फेक्शन की भी शिकायत बढ़ रही है।
अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या
डॉक्टरों को मुताबिक दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इनमें से ज्यादातर मरीज डिहाइड्रेशन. सिरदर्द, हीटस्ट्रोक और आंखों में जलन वाले हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी हीटवेव का पूरा असर दिखाई दे रहा है। रोहतक का अधिकतम तापमान शनिवार को 44.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पंजाब के बठिंडा में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब के अमृतसर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री तो वहीं लुधियाना में 42 डिग्री दर्ज किया गया। अंबाला का तापमान 41.2 डिग्री तो हिसार का तापमान 42.4 डिग्री रहा।
राजस्थान में 46 डिग्री तक पहुंचा पारा
रिपोर्ट के मुताबिक इतनी भयंकर गर्मी की वजह से पंजाब के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक यूनिट पर बोढ़ बढ़ गया है। इसके अलावा कोल्ड IV फ्लुइड्स और आइस पैक्स की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। जैसलमेर का अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री दर्ज किया या। मौसम विभाग ने चेताया है कि अभी तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा दिन के समय 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं।
तेलंगाना सरकार ने बताया है कि राज्य में हीटवेव की वजह से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। कई जगहों पर लोगों के लिए पीने के पानी और ओआरएस पैकेट्स का इंतजाम किया गया है। हिमचाल और शिमला में भी 26 से 27 मई के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड के पलामू, गढ़वा और चातरा जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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