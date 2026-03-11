Hindustan Hindi News
आसमान से बरसेगी आग, भारत के मॉनसून पर भी खतरा! मंडरा रहा अल नीनो का संकट?

Mar 11, 2026 07:15 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने अल नीनो को लेकर नई चेतावनी जारी की है। जानें कैसे यह भारतीय मानसून को बिगाड़ सकता है और देश में बढ़ती हीटवेव पर IMD का क्या कहना है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के ताजा अपडेट ने भारत के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल के अंत तक अल नीनो (El Nino) की स्थिति बनने की संभावना है, जो भारतीय मॉनसून के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी किसी पक्के नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि अल नीनो वाले वर्षों में भारत में मॉनसूनी बारिश पर नकारात्मक असर पड़ता है।

मार्च से मई के बीच भीषण गर्मी की चेतावनी

WMO के अपडेट में यह भी बताया गया है कि विभिन्न जलवायु कारकों के कारण मार्च से मई की अवधि के दौरान दुनिया भर में सतह का तापमान औसत से ऊपर रहने के संकेत हैं। भारत में इसका असर पहले से ही महसूस किया जा रहा है, जहां देश के कई हिस्सों में गंभीर हीटवेव (लू) की स्थिति बनी हुई है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भी आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है:

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश: अगले 3 दिनों में दिन का तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है।

उत्तर-पश्चिम भारत (दिल्ली-NCR सहित), गुजरात और मध्य प्रदेश: दिन का तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है।

दक्षिण-पूर्व प्रायद्वीपीय भारत: अगले 5 दिनों में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा।

घबराने की नहीं, नजर रखने की जरूरत

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव माधवन राजीवन ने मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि मॉनसून सीजन के दूसरे हिस्से तक अल नीनो के विकसित होने की उम्मीद है। वर्तमान पूर्वानुमानों के अनुसार यह एक 'मध्यम' अल नीनो हो सकता है। चूंकि अभी की भविष्यवाणियों में काफी अनिश्चितताएं हैं, इसलिए जून तक इसके बारे में अधिक सटीक जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल हमें घबराने के बजाय स्थिति की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।

अल नीनो क्या है?

अल नीनो- मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर की सतह के तापमान में होने वाली बड़े पैमाने पर वृद्धि को कहते हैं। इसके कारण हवाओं, दबाव और बारिश के पैटर्न सहित उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय चक्र में बदलाव आ जाता है। इसका प्रभाव आमतौर पर ला नीना के बिल्कुल विपरीत होता है। ला नीना को भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी मॉनसूनी बारिश लाने के लिए जाना जाता है।

WMO ने क्या कहा?

रिपोर्ट के मुताबिक, WMO की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के महत्व पर जोर दिया। उनके मुताबिक 2023-24 में आया सबसे हालिया अल नीनो रिकॉर्ड किए गए पांच सबसे मजबूत अल नीनो में से एक था। इसने 2024 में वैश्विक तापमान के रिकॉर्ड तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अल नीनो और ला नीना के मौसमी पूर्वानुमानों की मदद से हम करोड़ों डॉलर के आर्थिक नुकसान को टाल सकते हैं। यह कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल प्रबंधन जैसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए बहुत जरूरी है। WMO के ग्लोबल प्रोड्यूसिंग सेंटर के पिछले सप्ताह के पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि मई-जुलाई की अवधि के दौरान अल नीनो के विकसित होने की संभावना धीरे-धीरे बढ़कर लगभग 40% तक हो जाएगी।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

