महाराष्ट्र में विनाशकारी बारिश, नाशिक में बादल फटने का अलर्ट, त्र्यंबकेश्वर मंदिर बंद

मुंबई में मौसम विज्ञान विभाग ने शहर में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताते हुए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सोमवार को मुंबई और आस-पास के जिलों में जन-जीवन लगभग ठप हो गया।

महाराष्ट्र में आफत की बारिश जारी है। खबरें हैं कि मौसम से जुड़ी घटनाओं में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, नासिक में बादल फटने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर मंदिर को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है। राज्य के सबसे प्रभावित इलाकों में पुणे, कोंकण समेत कई जिलें हैं।

बादल फटने का अलर्ट नासिक ग्रामीण पुलिस ने पर्यटकों से जिले की यात्रा नहीं करने की अपील की है। एसपी डॉक्टर डीएस स्वामी ने कहा है कि इगतपुरी, वडिवर्हे और त्र्यंबकेश्वर पर चेक पॉइंट्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर के आदेश के बाद त्र्यंबकेश्वर और वाणी मंदिरों को मंगलवार को बंद रखने का फैसला लिया गया है। नाशिक में मंगलवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और कई स्थानों पर जलभराव हो गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बताया है कि भारी बारिश का यह संकट आठ जुलाई तक जारी रह सकता है, जिसके कारण पूरे सरकारी तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने मंगलवार को नासिक के कुछ हिस्सों में बादल फटने जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई।

मुंबई में ऑरेंज अलर्ट IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें मुंबई, कोल्हापुर, सतारा, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले शामिल हैं। इनके अलावा स्थानों पर बारिश के आसार हैं।

24 घंटे में 600 मिमी बारिश अधिकारियों का कहना है कि बीते दो दिनों में मुंबई-पुणे लाइन पर करजत-लोनावला घाट सेक्शन पर यातायात खासा प्रभावित हुआ है। यहां 24 घंटों में 600 मिमी बारिश हुई है। पुणे जिले में बीते दो दिनों में 22 स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुईं हैं। इसके अलावा पुणे शहर में भी भयंकर जलभराव के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मिसिंग लिंक शुरू करीब 18 घंटों से अधिक समय तक बंद रहा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक फिर से शुरू हो गया है। राहत कर्मियों को सोमवार शाम यातायत दोबारा शुरू करने में सफलता मिली। पीटीआई से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक रात 10 बजकर 10 मिनट पर शुरू हो गया था। इसके पहले सुरक्षा जांचें की गईं थीं।

स्कूल और कॉलेज बंद एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर मुंबई में मंगलवार को सभी सरकारी, निजी और नगर निगम संचालित स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। लगातार हो रही बारिश की वजह से सोमवार को मुंबई और आस-पास के जिलों में जन-जीवन लगभग ठप हो गया। कई सड़कें पानी में डूब गईं, पेड़ उखड़ गए और दीवार व बिलबोर्ड गिरने की कई घटनाएं सामने आईं।