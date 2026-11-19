नवंबर आधे से ज्यादा बीत चुका है और ठंड अब जोर दिखाने लगी है। हालांकि, गुरुवार को राजधानी दिल्ली में सुबह का पारा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन कई राज्यों में गिरावट भी देखी गई है। इधर, तूफान अकवान को लेकर मौसमी गतिविधियां पहले ही जारी हैं।

ठंड की मार शुरू हो चुकी है। बुधवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह देखने वाली राजधानी दिल्ली को गुरुवार को कुछ राहत मिली है। वहीं, जम्मू और कश्मीर में तापमान तेजी से गिर रहा है। खबरें हैं कि आंकड़ा शून्य डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं, उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावनाएं हैं और तेज हवा चल सकती है। विस्तार से समझते हैं ठंड का हाल।

दिल्ली में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस है। जबकि, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंकड़ा 12 डिग्री सेल्सियस पर रहा। चंडीगढ़ में 11, लखनऊ में 14, पटना में 17, रायपुर में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। खास बात है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रात का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा। ये आंकड़े एक्यूवेदर से लिए गए हैं। स्कायमेट वेदर के अनुसार, दक्षिण श्रीनगर में सुबह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

अकवान चक्रवात के क्या हैं अपडेट स्कायमेट के अनुसार, चक्रवाती तूफान अकवान अब भीषण चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। यह उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल, यह चेन्नई से 580 किमी दूर है। खबर है कि तूफान 20 नवंबर को दोपहर में नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यानम तटों को पार करेगा। साथ ही भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में इसके लैंडफॉल के आसार हैं।

ओडिशा अलर्ट पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को कहा कि राज्य में भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' के मद्देनजर अब तक करीब 50 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि IMD ने गुरुवार और शुक्रवार को 11 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में मलकानगिरि, कोरापुट, रायगड़ा, कालाहांडी, गजपति, गंजाम, कंधमाल, बौध, पुरी, नयागढ़ और खुर्दा शामिल हैं।

UP में होने वाली है बारिश IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि 21 और 22 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। वहीं, 21 नवंबर को राज्य के पूर्वी हिस्से में गरज और चमक के साथ तेज हवा चल सकती है। उस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटा रहने की संभावनाएं हैं।

खास बात है कि पश्चिम मध्य प्रदेश में भी 21 और 22 नवंबर, पूर्वी मध्य प्रदेश में 20 से 23 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है। राज्य में 21 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ में ऐसा ही मौसम 20 से 22 नवंबर के बीच रहने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में 19 नवंबर और 22 से 24 नवंबर के बीच बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

दिल्ली में सबसे ठंडी सुबह दिल्ली में बुधवार को इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान इस मौसम के सामान्य तापमान से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा।