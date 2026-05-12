मंगलवार शाम अचानक बारिश से बदला मौसम, चली तेज हवाएं; अगले 2 दिन के लिए IMD का अलर्ट

IMD ने उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया। पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी।

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार रात अचानक मौसम बदल गया। तेज धूल भरी आंधी, गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। कई इलाकों में तेज हवाओं के कारण पेड़ हिलते नजर आए और सड़कों पर धूल का गुबार छा गया। मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के लिए यलो अलर्ट जारी किया था। IMD के अनुसार, कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। IMD का कहना है कि अगले एक-दो दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश व गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। हालांकि, तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग ने खुले स्थानों, कमजोर पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है।

झारखंड में बारिश से बदला मौसम झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार दोपहर तेज बारिश और आंधी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण कई जगह पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने राज्य में 18 मई तक बारिश, गरज-चमक और तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है। राजधानी रांची में कांके, मोराबादी, ईस्ट जेल रोड, लाइन टैंक रोड और क्लब रोड समेत कई इलाकों में पेड़ गिरने से सड़कें बाधित हो गईं। ईस्ट जेल रोड पर एक बड़ा पेड़ कार पर गिर गया, हालांकि चालक बाल-बाल बच गया। इसी तरह की घटनाएं लाइन टैंक रोड और अन्य इलाकों से भी सामने आई हैं।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, झारखंड के उत्तर और उत्तर-पश्चिम हिस्सों में 14 मई तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 मई सुबह 8:30 बजे से 16 मई सुबह 8:30 बजे तक राज्य के 12 जिलों के लिए बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट हिमाचल प्रदेश के शिमला मौसम केंद्र ने कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बुधवार के लिए ओलावृष्टि, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 15 मई से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राज्य में 17 मई तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। सोमवार शाम से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। जोत, भुंतर और कांगड़ा में गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आईं। केलांग राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश आईएमडी ने उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया। पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक होने की संभावना है, जबकि 4200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बाकी जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज से अत्यंत तेज बारिश की घटनाएं हो सकती हैं।