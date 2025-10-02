बंगाल-ओडिशा और आंध्रा से लेकर हरियाणा-पंजाब तक बदलेगा मौसम, आ गया IMD का अलर्ट

Mausam Updates: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव क्षेत्र के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 6 अक्टूबर की सुबह तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। आईएमडी के अनुसार, दक्षिण 24 परगना, पूर्व एवं पश्चिम मेदिनीपुर तथा झारग्राम जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज हो सकती है।

IMD Alert: बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में विकसित गहरा दबाव क्षेत्र अब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह सिस्टम उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा और आज ( 2 अक्तूबर ) की रात ओडिशा के गोपालपुर तथा पारादीप के बीच के तटों को पार कर सकता है, जो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 24 घंटों में उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश भी हो सकती है। इसके बाद अगले 48 घंटों के दौरान इन ही क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा का अनुमान है। आगामी कुछ दिनों में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, यानम और रायलसीमा में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज-चमक और छींटे पड़ने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटों में रायलसीमा में बिजली चमकने, गरज के साथ बारिश तथा 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। 4, 5 और 6 अक्टूबर को रायलसीमा के कुछ हिस्सों में तथा 6 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

पश्चिम बंगाल में गहरे दबाव से भारी बारिश का खतरा बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव क्षेत्र के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 6 अक्टूबर की सुबह तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। आईएमडी के अनुसार, दक्षिण 24 परगना, पूर्व एवं पश्चिम मेदिनीपुर तथा झारग्राम जिलों में एक या दो स्थानों पर 7-20 सेंटीमीटर तक भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज हो सकती है। वहीं, शुक्रवार सुबह तक कोलकाता और हावड़ा में 7-11 सेंटीमीटर की भारी वर्षा के आसार हैं।

3 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर 24 परगना, बांकुड़ा, हुगली, पूर्व एवं पश्चिम बर्धमान तथा पुरुलिया जिलों में एक-दो जगहों पर भारी वर्षा संभव है। विभाग ने अनुमान लगाया है कि बीरभूम में शुक्रवार को एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी, जबकि पूर्व एवं पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्धमान तथा बांकुड़ा में भारी वर्षा हो सकती है।

इस मौसम प्रणाली के कारण शुक्रवार से रविवार तक उप-हिमालयी जिलों जैसे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि शुक्रवार तक समुद्र में न उतरें, क्योंकि पश्चिम बंगाल के तटों पर तथा आसपास 45-55 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। कोलकाता के लिए शुक्रवार सुबह तक का पूर्वानुमान है कि हल्की से मध्यम वर्षा के बीच एक-दो बार तेज बारिश हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में अस्थायी जलभराव की स्थिति बन सकती है।

ओडिशा के सात जिलों के लिए रेड अलर्ट ओडिशा में गुरुवार को भारी वर्षा का दौर जारी रहा, क्योंकि शाम तक गंजाम जिले के गोपालपुर के निकट गहरा दबाव क्षेत्र तट को पार करने वाला है। इसके चलते आईएमडी ने सात जिलों के लिए अति भारी वर्षा का रेड अलर्ट, 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा शेष सात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

ताजा बुलेटिन के अनुसार, बंगाल की खाड़ी पर बना यह गहरा दबाव दोपहर से पहले के छह घंटों में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तट की ओर बढ़ा। सुबह 11:30 बजे यह सिस्टम गोपालपुर (ओडिशा) से करीब 90 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व, कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 140 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व, पुरी (ओडिशा) से 140 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपश्चिम, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 230 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व तथा पारादीप (ओडिशा) से 240 किलोमीटर दक्षिणपश्चिम में स्थित था।

आईएमडी ने पुष्टि की है कि यह गोपालपुर के पास ओडिशा और सटे आंध्र प्रदेश के तटों को पार करेगा। भुवनेश्वर मौसम केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि पुरी, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, कालाहांडी तथा कंधमाल जिलों के लिए रेड अलर्ट है, जहां शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक कुछ स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से अधिक अति भारी वर्षा हो सकती है।

मलकानगिरी, नबरंगपुर, बोलांगीर, सोनपुर, बौध, अंगुल, धेनकनाल, नयागढ़, खुर्दा, जगतसिंहपुर, कटक, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर तथा केंद्रपाड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां शुक्रवार सुबह तक 7-20 सेंटीमीटर भारी से बहुत भारी वर्षा संभव है।

हरियाणा-पंजाब में भी भारी वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान उत्तर-पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 5 से 7 अक्टूबर के दौरान गरज-चमक, तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी वर्षा तथा ओलावृष्टि की संभावना है। गुरुवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 4 अक्टूबर से उत्तर-पश्चिम भारत में यह विक्षोभ सक्रिय होगा, जो पश्चिमी हिमालय और आसपास के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा।

2 से 4 अक्टूबर के बीच पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उसके बाद 5 से 7 अक्टूबर तक वर्षा और गरज-चमक का दौर चलेगा। 5 और 7 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ के कई स्थानों पर तथा 6 अक्टूबर को अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। इस दौरान चंडीगढ़ सहित इन राज्यों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ गरज-चमक संभव है।

6 और 7 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। 5 और 6 अक्टूबर को पंजाब में तथा 6 अक्टूबर को हरियाणा में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के आसार हैं। पंजाब में 7 अक्टूबर को बिजली गिरने की चेतावनी भी है।