सावधान! इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर का भी होगा प्रकोप; दिसंबर-जनवरी को लेकर अलर्ट

इस बार ठंड का सितम कुछ अधिक रह सकता है। मध्य भारत के कई हिस्सों के सामान्य से अधिक शीतलहर का सामना करना होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में सामान्य से नीचे तापमान दर्ज होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में दिसंबर से फरवरी 2026 तक अधिक कोल्ड वेव के दिन रहने की संभावना है, जो सामान्य औसत की तुलना में ज्यादा है। सामान्य तौर पर उत्तर-पश्चिम भारत में इन तीन महीनों के दौरान 5-6 दिन कोल्ड वेव की उम्मीद की जाती है। कोल्ड वेव की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान लगभग 90% दैनिक तापमान से कम हो और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो। यह स्थिति तीन लगातार दिनों तक बनी रहनी चाहिए ताकि इसे कोल्ड वेव घटना घोषित किया जा सके।

मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों और आसपास के प्रायद्वीपीय व उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से न्यूनतम तापमान की संभावना है। देश के शेष हिस्सों में सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। आईएमडी के मुताबिक, दिसंबर के दौरान मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों सामान्य से न्यूनतम मासिक तापमान रहेगा। दिसंबर में दिन के तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। दिसंबर में देश भर में मासिक वर्षा भी सामान्य से अधिक होने संभावना है। पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा की उम्मीद है। देश के बाकी इलाकों में सामान्य से कम वर्षा होगी।