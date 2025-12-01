Hindustan Hindi News
सावधान! इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर का भी होगा प्रकोप; दिसंबर-जनवरी को लेकर अलर्ट

संक्षेप:

सामान्य तौर पर उत्तर-पश्चिम भारत में तीन महीनों के दौरान 5-6 दिन कोल्ड वेव की उम्मीद की जाती है। कोल्ड वेव की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान लगभग 90% दैनिक तापमान से कम हो और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो।

Mon, 1 Dec 2025 09:39 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
इस बार ठंड का सितम कुछ अधिक रह सकता है। मध्य भारत के कई हिस्सों के सामान्य से अधिक शीतलहर का सामना करना होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में सामान्य से नीचे तापमान दर्ज होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में दिसंबर से फरवरी 2026 तक अधिक कोल्ड वेव के दिन रहने की संभावना है, जो सामान्य औसत की तुलना में ज्यादा है। सामान्य तौर पर उत्तर-पश्चिम भारत में इन तीन महीनों के दौरान 5-6 दिन कोल्ड वेव की उम्मीद की जाती है। कोल्ड वेव की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान लगभग 90% दैनिक तापमान से कम हो और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो। यह स्थिति तीन लगातार दिनों तक बनी रहनी चाहिए ताकि इसे कोल्ड वेव घटना घोषित किया जा सके।

मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों और आसपास के प्रायद्वीपीय व उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से न्यूनतम तापमान की संभावना है। देश के शेष हिस्सों में सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। आईएमडी के मुताबिक, दिसंबर के दौरान मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों सामान्य से न्यूनतम मासिक तापमान रहेगा। दिसंबर में दिन के तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। दिसंबर में देश भर में मासिक वर्षा भी सामान्य से अधिक होने संभावना है। पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा की उम्मीद है। देश के बाकी इलाकों में सामान्य से कम वर्षा होगी।

तीन महीनों में बहुत ठंडी के आसार

अधिकारियों ने बताया कि ध्रुवीय भंवर के साथ ला नीना स्थितियां अगले तीन महीनों में बहुत ठंडी का कारण बनेंगी। आईएमडी के जलवायु निगरानी और पूर्वानुमान समूह के वैज्ञानिक व प्रमुख ओपी श्रीजित ने कहा, 'मध्य प्रदेश में सामान्य से नीचे तापमान और कोल्ड वेव स्थितियां ध्रुवीय भंवर व ला नीना से संबंधित थीं। अब फिर से ध्रुवीय भंवर का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है।' ध्रुवीय भंवर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को घेरने वाला एक बड़ा निम्न दाब वाला क्षेत्र और ठंडी हवा का एरिया है। यह हमेशा ध्रुवों के पास मौजूद रहता है, लेकिन गर्मियों में कमजोर हो जाता है। यह सर्दियों में मजबूत होता है। ताजा पूर्वानुमान एक गतिशील प्रणाली पर आधारित है। इस बार सर्दियों की अवधि में कई पश्चिमी विक्षोभों की उम्मीद नहीं है। हालांकि, ला नीना का प्रभाव पड़ेगा।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

