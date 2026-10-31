एक और चक्रवाती तूफान आ रहा; तेज बारिश और 120 की स्पीड से हवाएं, कहां-कहां असर

IMD के अनुसार, डिप्रेशन पिछले छह घंटों के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। यह दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 10.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 88.6 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास केंद्रित था।

बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल चुका है। इसके अगले कुछ घंटों में और ताकतवर होने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि यह तूफान 2 नवंबर को भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके बाद 3 नवंबर की सुबह दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर टकराने की संभावना है। तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि झोंकों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

आईएमडी के अनुसार, डिप्रेशन पिछले छह घंटों के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। यह दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 10.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 88.6 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास केंद्रित था। इसके साथ ही अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के आसपास के समुद्री इलाके और अंडमान सागर में भी इसका असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह चेन्नई से करीब 960 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से 980 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और मछलीपट्टनम से 1030 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित था। ओंगोल से इसकी दूरी करीब 1080 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व थी।

आधी रात तक गहरे डिप्रेशन में बदलने की संभावना मौसम विभाग ने बताया कि यह सिस्टम लगातार पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके 31 अक्टूबर की आधी रात तक गहरे डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इसके बाद 1 नवंबर को यह चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। 2 नवंबर को इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान बनने की आशंका है। इस दौरान इसकी ताकत और हवा की रफ्तार में बढ़ोतरी हो सकती है। तूफान के आगे बढ़ने के साथ ही दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इसका असर बढ़ने की संभावना है।