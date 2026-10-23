बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रववाती तूफान, अगले तीन दिनों में होगी भयंकर बारिश; अलर्ट जारी
बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र 25 अक्टूब तक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और इसके बाद यह आंध्र और ओडिशा के तट की ओर बढ़ सकता है। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है।
बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले तीन दिन में भयंकर चक्रवाती तूफान का रूप लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हवाओँ की रफ्तार 60 से 70 किमी प्रतिघंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी-मध्य और दक्षिण -पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार भयंकर रूप लेता जा रहा है।
आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार यानी 26 अक्टूबर तक यह चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। इसको लेकर आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार को यह सिस्टम पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी पर था। 24 अक्टूबर तक यह सिस्टम इसी इलाके में रह सकता है। इसके बाद यह पश्चिम-पूर्वपश्चिम की ओर आगे बढ़ेगाऔर 25 अक्टूबर को पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर तूफान का रूप ले लेगा। इसके बाद तूफान के उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा की ओर बढ़ने की संभावना है।
कहां होगी भारी बारिश
आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकर के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने कहा कि चक्रवाती तूफान की वजह से भारी से भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मछुआरों को समंदर के पास ना जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि तटीय आंध्र प्रदेश ओडिशा, और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में 26 से 27 अक्टूबर के बीच भारी से भारी बािश हो सकती है।
मौसम के जानकारों का कहना है कि चत्रवाती तूफान मछलीपटनम और विशाखापट्टनम के बीच से होकर गुजर सकता है। ऐसे में पूर्वी आंध्रर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। नेल्लोर और प्रकाशम जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु मके ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र बना है जिसके तूफान में परिवर्तित हनो की संभावना नहीं है। हालांकि कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है।
यहां कोयंबटूर, नीलगिरि, शिवगंगा, पुदुकोट्टई, तिरुवरुर, तंजाउर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा चेन्नई में 23 और 24 अक्टूबर को भारी बारिशा का अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान का इसर उत्तर भारत पर पड़ने की संभावना नहीं है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें