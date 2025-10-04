Cyclone Shakti LIVE: हो जाएं तैयार! आ रहा नया चक्रवाती तूफान शक्ति, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी Cyclone Shakti LIVE Updates Maharashtra Gujarat Heavy Rainfall Alert Weather Update 4 October IMD Rainfall Alert Speed - weather news
Hindi NewsमौसमCyclone Shakti LIVE: हो जाएं तैयार! आ रहा नया चक्रवाती तूफान शक्ति, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
Cyclone Shakti LIVE, Toofan Updates: मॉनसून के सीजन के बाद पहला चक्रवाती तूफान दस्तक देने जा रहा है। यह महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा असर करेगा। इसके लिए चार से सात अक्टूबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

Madan Tiwari| लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई | Sat, 04 Oct 2025 04:55 PM
Cyclone Shakti Live Updates: देश में एक नया चक्रवाती तूफान (Cyclone Shakti) शक्ति दस्तक देने जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के तटीय जिलों में देखने को मिलेगा। हालांकि, गुजरात में भी चक्रवाती तूफान का प्रभाव पड़ेगा और बारिश, तेज हवाएं आदि चलने का अनुमान है। इसकी वजह से चार से सात अक्टूबर के बीच महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तीन से पांच अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर 45-55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी।

4 Oct 2025, 04:55:10 PM IST

Cyclone Shakti: गुजरात पर आया राहत वाला अपडेट

Cyclone Shakti: चक्रवात शक्ति पर, आईएमडी वैज्ञानिक अभिमन्यु चौहान ने कहा, "...उत्तर पूर्वी अरब सागर में 18 किमी/घंटा की गति से पश्चिम की ओर बढ़ने वाला एक गंभीर चक्रवात बना है। 6 तारीख की सुबह, यह गुजरात की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। गुजरात में वर्षा पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इस चक्रवात के कारण घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है... हवा की गति लगभग 40-55 किमी/घंटा होगी।"

4 Oct 2025, 03:56:23 PM IST

Toofan Updates: महाराष्ट्र सरकार ने दिए तूफान से पहले तैयारी के आदेश

Cyclone Alert: महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात 'शक्ति' की चेतावनी के जवाब में तैयारी के निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन को अपनी आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय करना चाहिए, तटीय और निचले इलाकों में नागरिकों के लिए निकासी योजनाएं तैयार करनी चाहिए, सार्वजनिक परामर्श जारी करने चाहिए, समुद्री यात्रा न करने की सलाह देनी चाहिए और भारी बारिश के दौरान सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए।

4 Oct 2025, 03:53:38 PM IST

Cyclone Shakti Live Updates: मॉनसून के बाद पहला तूफान

Toofan Updates: अरब सागर में मॉनसून के बाद बनने वाला यह पहला चक्रवाती तूफान है, जिसका नाम शक्ति रखा गया है। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जिसके चलते तेज हवाएं चलेंगी।

Cyclone Weather Rain Alert अन्य..

