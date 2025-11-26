Hindustan Hindi News
Cyclone Senyar Updates IMD New Alert Heavy Rain for three days Tamilnadu Andman Nicobar Weather News
3 दिन सावधान! दर्जनों जान ले आगे बढ़ा चक्रवाती तूफान, Cyclone Senyar पर IMD का नया अलर्ट

संक्षेप:

Cyclone Senyar Updates IMD Alert: IMD के मुताबिक, 29-30 नवंबर के आसपास चक्रवाती तूफान सेन्यार तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट से होकर गुजरने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है।

Wed, 26 Nov 2025 09:04 PM
Cyclone Senyar Updates IMD Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को ताजा बुलेटिन में कहा है कि चक्रवाती तूफान सेन्यार (Cyclone Senyar) इंडोनेशिया के तट को पार कर चुका है और यह भारत की तरफ यानी बंगाल की खाड़ी में तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस तूफान की वजह से 26 और 27 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 28 और 29 नवंबर को अंडामान समेत तमिलनाडु, पुदुचेरी और आसपास के राज्यों और कुछ और स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। IMD ने कहा है कि इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं। बारिश का दौर एक दिसंबर तक रहने का अनुमान है।

IMD ने बताया है कि मलक्का स्ट्रेट और उससे सटे उतर-पूर्वी इंडोनेशिया के ऊपर बना चक्रवाती तूफ़ान सेन्यार" दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण श्रीलंका और भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के आस-पास के इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जहां एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से तमिलनाडु में 26 नवंबर-01 दिसंबर के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा , जबकि 29 और 30 नवंबर को कुछ जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, यनम और रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर 29 और 30 नवंबर 2025 को भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है।

भारत में कहां से होकर गुजरेगा 'सेन्यार'?

IMD के मुताबिक, 29-30 नवंबर के आसपास चक्रवाती तूफान सेन्यार तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट से होकर गुजरने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 27 नवंबर (गुरुवार को) हवाओं की स्थिति और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की स्थिति को देखने के बाद ही साफ हो सकेगा कि यह उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर यानी बंगाल-ओडिशा और बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा या नहीं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे इस चक्रवात को 'सेन्यार' नाम दिया गया है, जिसका मतलब शेर होता है। यानी शेर की दहाड़ जैसी स्पीड इसकी हो सकती है। ये नाम उसे संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है। यह उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवाती तूफानों की लिस्ट में अगला नाम है।

मलेशिया और थाईलैंड में भारी तबाही

दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान में तब्दील होने से पहले इस निम्न अवदाब ने मलेशिया और थाईलैंड में भारी तबाही मचाई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मौसमी सिस्टम की वजह से हुई भयंकर बारिश ने थाईलैंड और मलेशिया में जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि थाईलैंड सरकार ने बुधवार को भयंकर बारिश की वजह से पानी में डूबे दक्षिणी शहर में मरीज़ों को एयरलिफ्ट किया और ऑक्सीजन टैंक समेत ज़रूरी सामान पहुंचाया। इस इलाके में तूफान की वजह से सालों में आई सबसे बुरी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है।

इंडोनेशिया होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ा

इस बाढ़ ने थाईलैंड के नौ प्रांतों और पड़ोसी मलेशिया के आठ राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे दोनों देशों को करीब 50,000 लोगों को निकालना पड़ा है। इंडोनेशिया में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड में 13 लोगों के मरने का अंदाज़ा है, जबकि मलेशिया में एक की मौत हुई है। थाई मौसम विभाग ने कहा कि निम्न अवदाब का यह सिस्टम अब मलक्का स्ट्रेट की ओर बढ़ गया है और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन में बदल गया है, जो इंडोनेशिया होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
