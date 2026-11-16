आज का मौसम 16 नवंबरः आने वाला है चक्रवाती तूफान, कई राज्यों में होगी बारिश; यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात दक्षिण के राज्यों में अपना असर दिखाएगा। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की वजह से उत्तर भारत में पारा गिरेगा। फिलहाल उत्तर भारत में ज्यादा बारिश का अलर्ट नहीं है।
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के चलते उत्तर भारत में ठंड का असर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और पंजाब हरियाणा में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं अपने साथ ठंड ला रही हैं। वहीं नए चक्रवाती तूफान 'अक्वान' की वजह से कई राज्यों का मौसम करवट लेना वाला है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र कल यानी मंगलवार को गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। हालांकि इसका असर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किमी प्रतिघंटा तक हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय में भी झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सुबह कोहरा छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में बारिश की संभावना नहीं है।
कैसा रहेगा यूपी का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अभी बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है। हालांकि पारा न्यूनतम 16 डिग्री तक जा सकता है। सुबह-सुबह कोहरा और फिर शाम होते ही एक बार फिर कोहरा देखने को मिलेगा। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो सकता है। सुबह घर से निकलते वक्त ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
दिल्ली को प्रदूषण से मिलेगी राहत?
राजधानी दिल्ली में सुबह धुंध छाई रही। हालांकि हवा की गति बढ़ने की वजह से लोगों को धुंध और प्रदूषण से राहत मिल सकती है। फिलहाल दिल्ली में भी बारिश की संभावना नहीं है। यहां अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।
बंगाल में बारिश का अलर्ट
चक्रवाती तूफान के एसर की वजह से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है। 16 नवंबर यानी सोमवार से ही हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किमी प्रतिघंटा हो सकती ह। इसके अलावा मध्य बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएँ चलेंगी। ओडिशा के तटीय इलाकों में भी 17 नवंबर के बाद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार और झारखंड का मौसम
बिहार में भी बारिश की संभावना नहीं है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा में तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री रह सकता है। वहीं झारखंड में भी पारा लगातार गिरेगा। हालांकि बारिश का कोई अलर्ट नहीं है।
पहाड़ी इलाकों का कैसा रहेगा मौसम
उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर में 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बर्फबारी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, कुलगाम, बारामूला में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है।
मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार में कई जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा केरल में कई जगहों पर छिटपुट बारिश होगी। तमिलनाडु में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तटीय आंद्र प्रदेश और रायलसीमा में 19 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में आज बारिश का खास अलर्ट नहीं है लेकिन 18 नवंबर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें