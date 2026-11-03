सावधान! अभी थमा नहीं चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ का कहर; अब इन राज्यों में आंधी-बारिश की बारी, IMD का अलर्ट

Cyclone Murasu Updates: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 19 जिलों और बुधवार को 15 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

Cyclone Murasu Updates: बंगाल की खाड़ी से उठा गंभीर चक्रवाती तूफान 'मुरासु' (Murasu) आज (मंगलवार, 3 नवंबर) तड़के दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकरा कर अब आगे उत्तर-पश्चिम को ओर बढ़ चला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह तूफान सुबह 03:30 से 05:30 बजे (IST) के बीच नेल्लोर और नरसापुर के मध्य, ओंगोल के निकट तट को पार कर गया। लैंडफॉल के समय हवा की रफ्तार 100 से 110 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई, जो बढ़कर 120 किमी प्रति घंटा तक पहुंच रही थी। IMD ने कहा है कि अब यह कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और आधी रात तक एक गहन अवदाब में तब्दील हो जाएगा।

इसकी वजह से तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और उससे सटे तेलंगाना के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कल यानी 4 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, रायलसीमा और दक्षिण ओडिशा में, और 4 नवंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में बदला मौसम छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 19 जिलों और बुधवार को 15 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में बारिश, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से आज मिली जानकारी के अनुसार चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में मंगलवार को अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका है। मौसम में बदलाव को देखते हुए विभाग ने संबंधित जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। IMD ने कहा है कि 3 से 4 नवंबर के बीच छत्तीसगढ़ में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (गति 40-50 किमी प्रति घंटा, जो 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। इसके अलावा 3 से 4 नवंबर के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।

विभिन्न राज्यों में बारिश का अलर्ट चक्रवात के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश (12-21 सेमी) और तमिलनाडु में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश के बापटला में सर्वाधिक 22 सेमी और तमिलनाडु के कुड्डालोर में 9 सेमी वर्षा दर्ज हुई। मौसम विभाग ने आगामी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में 3 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी जबकि 4 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति, 95-105 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं।

बंगाल और ओडिशा में भी आंधी-बारिश मौसम विभाग ने कहा है कि 3 से 4 नवंबर के बीच ओडिशा और बंगाल में भी काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है। 3-4 नवंबर के दौरान ओडिशा में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, जो 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। इसके अलावा 3-9 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में; 3 नवंबर को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 3-4 नवंबर के दौरान झारखंड में; और 5-7 नवंबर के दौरान ओडिशा में बारिश होने की संभावना है।

अचानक बाढ़ और नुकसान की आशंका मौसम विभाग ने 4 नवंबर सुबह 11:30 बजे तक तटीय आंध्र प्रदेश के 11 जिलों (प्रकाशम, बापटला, गुंटूर, कृष्णा, एनटीआर, एलुरु, पूर्वी व पश्चिमी गोदावरी, कोनासीमा, काकीनाडा और पलनाडु) में अचानक बाढ़ (Flash Flood) और जलभराव का मध्यम जोखिम जताया है। इसके अलावा, तेज हवाओं और बारिश से पेड़ों व कच्चे मकानों को नुकसान, फसलों के गिरने तथा सड़क, रेल व हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है।