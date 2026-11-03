सावधान! अभी थमा नहीं चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ का कहर; अब इन राज्यों में आंधी-बारिश की बारी, IMD का अलर्ट
Cyclone Murasu Updates: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 19 जिलों और बुधवार को 15 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।
Cyclone Murasu Updates: बंगाल की खाड़ी से उठा गंभीर चक्रवाती तूफान 'मुरासु' (Murasu) आज (मंगलवार, 3 नवंबर) तड़के दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकरा कर अब आगे उत्तर-पश्चिम को ओर बढ़ चला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह तूफान सुबह 03:30 से 05:30 बजे (IST) के बीच नेल्लोर और नरसापुर के मध्य, ओंगोल के निकट तट को पार कर गया। लैंडफॉल के समय हवा की रफ्तार 100 से 110 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई, जो बढ़कर 120 किमी प्रति घंटा तक पहुंच रही थी। IMD ने कहा है कि अब यह कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और आधी रात तक एक गहन अवदाब में तब्दील हो जाएगा।
इसकी वजह से तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और उससे सटे तेलंगाना के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कल यानी 4 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, रायलसीमा और दक्षिण ओडिशा में, और 4 नवंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ में बदला मौसम
छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 19 जिलों और बुधवार को 15 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में बारिश, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से आज मिली जानकारी के अनुसार चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में मंगलवार को अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका है। मौसम में बदलाव को देखते हुए विभाग ने संबंधित जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। IMD ने कहा है कि 3 से 4 नवंबर के बीच छत्तीसगढ़ में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (गति 40-50 किमी प्रति घंटा, जो 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। इसके अलावा 3 से 4 नवंबर के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
विभिन्न राज्यों में बारिश का अलर्ट
चक्रवात के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश (12-21 सेमी) और तमिलनाडु में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश के बापटला में सर्वाधिक 22 सेमी और तमिलनाडु के कुड्डालोर में 9 सेमी वर्षा दर्ज हुई। मौसम विभाग ने आगामी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में 3 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी जबकि 4 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति, 95-105 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं।
बंगाल और ओडिशा में भी आंधी-बारिश
मौसम विभाग ने कहा है कि 3 से 4 नवंबर के बीच ओडिशा और बंगाल में भी काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है। 3-4 नवंबर के दौरान ओडिशा में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, जो 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। इसके अलावा 3-9 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में; 3 नवंबर को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 3-4 नवंबर के दौरान झारखंड में; और 5-7 नवंबर के दौरान ओडिशा में बारिश होने की संभावना है।
अचानक बाढ़ और नुकसान की आशंका
मौसम विभाग ने 4 नवंबर सुबह 11:30 बजे तक तटीय आंध्र प्रदेश के 11 जिलों (प्रकाशम, बापटला, गुंटूर, कृष्णा, एनटीआर, एलुरु, पूर्वी व पश्चिमी गोदावरी, कोनासीमा, काकीनाडा और पलनाडु) में अचानक बाढ़ (Flash Flood) और जलभराव का मध्यम जोखिम जताया है। इसके अलावा, तेज हवाओं और बारिश से पेड़ों व कच्चे मकानों को नुकसान, फसलों के गिरने तथा सड़क, रेल व हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है।
दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहेगा?
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 3 से 6 नवंबर 2026 के दौरान दिल्ली-एनसीआर में उत्तर-पश्चिम भारत के अन्य हिस्सों की तरह मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है और आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। इस अवधि के दौरान सुबह के समय हल्की धुंध (mist) छा सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 27°C से 30°C और न्यूनतम तापमान 14°C से 17°C के बीच रहने का अनुमान है। इसके अलावा, दोपहर के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 से 20 किमी/घंटा की गति से सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जो शाम और रात के समय धीमी पड़ जाएंगी।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।