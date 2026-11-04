आफत मचाकर कहां गया चक्रवात मुरासु? कई राज्यों में भारी बारिश, आज कैसा रहेगा मौसम?

चक्रवात मुरासु कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया है। IMD ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानें दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार और देशभर में 4 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम।

चक्रवात मुरासु की रफ्तार पड़ी धीमी, अगले 12 घंटे अहम; जानें दिल्ली से दक्षिण भारत तक मौसम का हाल (फोटो- पीटीआई)

देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ कमजोर होकर अब डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। हालांकि, इसके कमजोर पड़ने के बावजूद दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश का खतरा बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 4 नवंबर को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर-पश्चिम भारत में फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

आंध्र प्रदेश में मुरासु का असर जारी मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, चक्रवात मुरासु का अवशेष तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी तेलंगाना के ऊपर सक्रिय है। यह पिछले छह घंटों के दौरान करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। 4 नवंबर की सुबह 5:30 बजे यह कमजोर होकर डिप्रेशन बन गया था।

इसका केंद्र पूर्वी तेलंगाना और उससे सटे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर था। यह नंदिगामा से करीब 30 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम, खम्मम से 30 किलोमीटर दक्षिण और विजयवाड़ा से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित था। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 12 घंटों में इसके और कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है।

हालांकि, कमजोर पड़ने के बावजूद तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में भी भारी बारिश की आशंका है।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 4 नवंबर को कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

आंध्र प्रदेश: तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है।

तेलंगाना: कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

छत्तीसगढ़: अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है।

केरल और माहे: कई जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल: कुछ इलाकों में बारिश और गरज-चमक की संभावना है।

दक्षिण आंतरिक कर्नाटक: कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

ओडिशा: कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल चक्रवात मुरासु का सीधा असर देखने को नहीं मिलेगा। मौसम शुष्क रहने और आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। सुबह के समय हल्की धुंध रह सकती है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश के तटीय समुद्री इलाकों में खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। बारिश और तेज हवाओं की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर, मुरासु भले ही चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर डिप्रेशन बन गया हो, लेकिन दक्षिण और मध्य भारत के कई हिस्सों में इसका असर अभी बना रहेगा।

यूपी-बिहार में बारिश से अभी राहत नहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भी बादल छाने और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का एक जैसा असर नहीं रहेगा।

बिहार में 4 नवंबर तक कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। खासकर पूर्वी और उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों में बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम में बदलाव के कारण लोगों को सुबह और शाम के तापमान में भी अंतर महसूस हो सकता है।

झारखंड में भी बदला रहेगा मौसम झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राज्य में 5 नवंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान पहले जारी किया गया था। रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर समेत कई इलाकों में मौसम बदल सकता है। स्थानीय स्तर पर गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।