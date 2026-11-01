Cyclone: अर्नब के बाद अब मुरासु मचाएगा तबाही? आंध्र समेत इन राज्यों में अलर्ट; CM नायडू की दिल्ली यात्रा रद्द

Cyclone ​​Murasu alert: बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवात अर्नब की तबाही से अभी तटीय क्षेत्र उभरा भी नहीं है। उससे पहले ही एक और चक्रवात आने की तैयारी में हैं। मुरासु चक्रवात जल्दी ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने वाला है।

Cyclone ​​Murasu: बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवात अर्नब ने आंध्र प्रदेश और ओडिसा के कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया था। लेकिन अब इस तूफान के थमने के बाद के बाद मुरासु नामक चक्रवात इन इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यह चक्रवात फिलहाल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में केंद्रित है। इसका सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश इलाके में देखने को मिल सकता है। दो नवंबर की रात से लेकर तीन नवंबर तक यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और नरसापुर से आंध्र में प्रवेश कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली यात्रा कैंसिल कर दिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक चक्रवात मुरासु का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के मध्य और दक्षिणी तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2 नवंबर को आंध्र प्रदेश के पांच जिलों कृष्णा, गुंटूर, बापटला, प्रकाशम और एसपीएसआर नेल्लोर में 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जहां बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

IMD ने 2 और 3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है, जबकि इन दोनों दिनों में तटीय क्षेत्रों में 80-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है।

ओडिसा सरकार ने जारी किया अलर्ट चक्रवात मुरासु के आगमन को देखते हुए ओडिसा सरकार ने भी एहतियाती अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार के विशेष राहत आयुक्त (SRC) ने चक्रवाती तूफान 'मुरासु' को देखते हुए राज्य भर में तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एक एहतियाती कार्य योजना साझा की है और आपातकालीन निर्देश जारी किए हैं। ये कदम इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि इस तूफान के कारण ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है।

तमिलनाडु में राज्य सरकार ने जारी किया अलर्ट आंध्र के अलावा इस चक्रवात को लेकर तमिलनाडु सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने रविवार शाम को तमिलनाडु के सभी जिला कलेक्टरों को 'हाई अलर्ट' पर रहने का निर्देश दिया है। यह निर्देश यहाँ के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) द्वारा अगले तीन दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करने के बाद दिया गया है।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने अधिकारियों से आपदा प्रबंधन के लिए तय मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का पालन करने को कहा है। 1 नवंबर को तिरुवल्लुर जिले के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट और नीलगिरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।