सावधान! बंगाल की खाड़ी से आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका

संक्षेप: मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोंथा का निर्माण हो रहा है। इसके अगले सोमवार तक आंध्र प्रदेश की तट रेखा से टकराने की संभावना है। इसकी वजह से ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका है।

Cyclone: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुई निम्न दबाव क्षेत्र शनिवार को अपने और उग्र रूप में सामने आने लगा है। सोमवार तक इसके चक्रवाती तूफान मोंथा के रूप में केंद्रित होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफान के मंगलवार तक मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश की सीमा पार करने की आशंका है। खाड़ी में चक्रवात की संभावना के विकसित होने के बीच तटरक्षा बलों ने मछुआरों से संपर्क कर उन्हें तट पर लौटने का निर्देश दिया है।

आईएमडी के मुताबिक इस गंभीर चक्रवात के प्रभाव के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत आसपास के क्षेत्रों और राज्य के उत्तरी तटीय जिलों और उत्तरी आंतरिक जिलों में भी 28 अक्टूबर तक भारी बारिश होने के आसार हैं। विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया है।

तेज हवाओं के साथ तट से टकराएगा तूफान मोंथा बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस संभावित तूफान की वजह से राज्यों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंध करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में यह तूफान अभी विशाखापत्तनम से 990 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में, तमिलनाडु के चेन्नई से 990 किलोमीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से 1,000 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व तथा ओडिशा के गोपालपुर से 1,040 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है। स्थित है। इसके 28 अक्टूबर की शाम-रात तक काकीनाडा के पास तट को पार करने के आसार हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार तट से टकराते समय इस तूफान की वजह से चलने वाली हवाओं की रफ्तार करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बाद अगले 48 घंटों में यह आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ेगा।