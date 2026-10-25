Cyclone Arnab: आ रहा है भयंकर चक्रवात, बंगाल समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
27 अक्टूबर की सुबह तक बंगाल की खाडी़ में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात में तब्दील हो सकता है। इस चक्रवात का नाम अर्नब दिया गया है। वहीं 28 अक्टूबर को यह विशाखापट्टनम के पास तट से टकरा सकता है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है और चक्रवाती तूफान में तब्दील होने को तैयार है। मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को बताया कि 27 अक्टूबर तक यह गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है जिसका नाम 'अर्नब' दिया गया है। यह इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है। इसके साथ ही ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, और केरल के साथ अन्य कुछ राज्यों में भारी बारिश हो सकती है।
कब चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा सिस्टम
मौसम विभाग ने बताया कि कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 26 अक्टूबर की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य और उससे सटे पश्चिम-मध्य हिस्से के ऊपर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। आईएमडी के मुताबिक, इसके बाद 27 अक्टूबर की सुबह तक तूफान के पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और और अधिक तीव्र होकर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई गई है।
बंगाल में इन जिलों में होगी भारी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल के दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, बांकुरा और झारग्राम में 28 से 30 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही कलकत्ता में भी तेज बारिश हो सकती है।
कब तट से टकराएगा चक्रवात?
मौसम विभाग ने बताया कि तूफान के 28 अक्टूबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने का अनुमान है। इसके 28 अक्टूबर की सुबह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश तथा यानम के तटों को बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार करने की प्रबल संभावना है।
125 किमी प्रतिघंटे तक हो सकती है हवाओं की रफ्तार
विभाग के अनुसार, इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रतिघंटे के आसपास है।
26 अक्टूबर की हवाओं की स्पीड 70 से 80 किमी प्रतिघंटा हो सकती है। वहीं तट के करीब पहुंचने पर स्पीड 100 से पास जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 अक्टूबर से ही अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। ओडिशा में 26 सितंबर को बारिश शुरू हो सकती है। तेज हवाओं के साथ बारिश से बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ सकते हैं। ऐसे में लोगो को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें