चक्रवाती तूफान दितवाह आ रहा; श्रीलंका में 46 लोगों की मौत, अब भारत के इन इलाकों को खतरा

संक्षेप: Cyclone Ditwah: चक्रवात दितवाह पिछले छह घंटों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा है। सुबह 8:30 बजे यह श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 40 किमी दक्षिण-पश्चिम और बट्टिकलोआ से 100 किमी उत्तर-पश्चिम स्थित था।

Cyclone Ditwah: चक्रवात दितवाह ने श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारी तबाही मचाई है। श्रीलंका में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 23 लोग अभी भी लापता हैं। भारी बारिश से हुए भूस्खलन ने पूर्वी और मध्य क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। देशभर में 43,991 लोगों को स्कूलों और सार्वजनिक आश्रय स्थलों पर पहुंचाया गया है। कई परिवार छतों पर फंसे होने की खबरें आईं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ट्रेन सेवाएं निलंबित हैं और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में भी जल्दी कारोबार बंद करना पड़ा। बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन भूस्खलन से कई सड़कें अवरुद्ध होने से राहत टीमों को पहुंचने में दिक्कत हो रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चेन्नई मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात दितवाह पिछले छह घंटों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा है। सुबह 8:30 बजे यह श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 40 किमी दक्षिण-पश्चिम और बट्टिकलोआ से 100 किमी उत्तर-पश्चिम स्थित था। भारत की ओर से यह कराईकल से 320 किमी, पुदुचेरी से 430 किमी और चेन्नई से 530 किमी दूर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह 30 नवंबर की सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के नजदीक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी चक्रवात के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) ने तमिलनाडु में 8 टीमों को तैनात किया है। पुडुचेरी में दो और थंजावुर, नागपट्टिनम, मयिलादुतुराई, पुडुकोट्टाई, कुड्डालोर व तिरुवरूर में एक-एक टीम तैनात की गई है। कुल 240 जवान और चार सर्च डॉग (रानी, मिकी, लाइका और रैम्बो) भी साथ हैं। आंध्र प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र व रायलसीमा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।