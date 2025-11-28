Hindustan Hindi News
सेन्यार के बाद चक्रवात ‘दितवाह’ बरपाएगा कहर, 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

संक्षेप:

सेन्यार चक्रवात के बाद अब दितवाह का असर दिखाई देना लगा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग ने पांच राज्यों में भारी  बारिश का अलर्ट जारी किया है। 

Fri, 28 Nov 2025 09:14 AM
'सेन्यार' का असर अभी खत्म नहीं हुआ कि एक और चक्रवाती तूफान 'दितवाह' की वजह से मौसम ने दक्षिण भारत में कहर ढाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में नए तूफान का अलर्ट जारी किया है। दोनों ही तूफानों का असर भारत में देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दितवाह तूफान दक्षिण भारत के राज्यों में तबाही मचाने वाला है। इन तूफानों की वजह से पहले से ही तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का मौसम बिगड़ा हुआ है। आईएमडी ने बताया कि गुरुवार कोही बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है।

जारी किया गया प्री-साइक्लोन अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि तूफान दितवाह काफी तबाही मचा सकता है। ऐसे में प्री साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के तटों पर इसका असर ज्यादा देखा जाएगा। ऐसे में मछुआरों को समंदर में ना उतरने की सलाह दी गई है।

इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश

चक्रवाद दितवाह की वजह से दक्षिण के पांच राज्यों में मध्य से भारी बारिश होनें की संभावना है। तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में बाारिश जारी है। तूफान के तट से टकराने से पहले ही तमिलनाडु के तटीय इलाकों में फुहारें पड़ना शुरू हो गई हैं।

कब तक रहेगा तूफान का असर

मौसम विबाग ने बताया है कि 30 नवंबर तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का मौसम खराब ही रहेगा। इसके अलावा पुदुच्चेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सतर्क करते हुए कहा है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन और तमिलुनाड-पुदुच्चेरके तटों से दूर रहें।

मौसम विभाग के मुताबिक, केरल, माहे, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश होगी। 29 नवंबर को कर्नाटक में सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान है। इसके अलावा तेलंगाना में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को भारी बारिश होगी। दक्षिण भारत में बारिश के साथ ही अगले दो से तीन दिनों में उत्तर भारत का तापमान लगातार गिरने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में सुबह घना कोहरा देका जा सकेगा।

