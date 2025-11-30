Cyclone Ditwah LIVE Updates: तमिलनाडु के करीब ‘दित्वा’ तूफान, 47 फ्लाइट प्रभावित

संक्षेप: Cyclone Ditwah LIVE Updates:: श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद दित्वा चक्रवात तमिलनाडु तट के तरीब पहुंच गया है। चक्रवात की वजह से तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। सरकार ने भी तूफान से निपटने की पूरी तैयारियां की हैं।

Cyclone Ditwah LIVE Update: श्रीलंका में 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने के बाद भयंकर चक्रवाती तूफान 'दित्वा' भारत के करीब पहुंच गया है। यह रविवार को ही चेन्नई के तट से टकरा सकता है। चक्रवात से पहले ही तमिलनाडु, पुदुच्चेरी समेत दक्षिण के राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु में चक्रवात का असर ज्यादा होने की आशंका है इसलिए राहत बचाव दलों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने राहत पैकेट भी तैयार कर लिए हैं। शनिवार शाम से ही तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश का दौर जारी है।

मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 5 तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के चलते शनिवार को ही चेन्नई में 20 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि दक्षिणी रेलवे ने कुछ मार्गों पर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव की घोषणा की है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दितवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सुबह 6 बजे यह तमिलनाडु के तट से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर था।

तमिलनाडु के ये जिले होंगे प्रभावित यह चक्रवात, पहले ही श्रीलंका में भारी तबाही मचा चुका है। इससे तमिलनाडु के पाँच तटीय जिलों - नागपट्टिनम, मायिलादुथुराई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने इन जगहो के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आज देर रात पुडुचेरी में भी अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका है, जबकि चेन्नई पर इसका सीधा असर कम होगा।

मौसम अपडेट के अनुसार, चक्रवात आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने से पहले चेन्नई से लगभग 25 किलोमीटर दूर से गुजरेगा।अनुमान है कि यह तूफान रविवार को कोरोमंडल तट पर पहुंचने के बाद कमजोर पड़ जाएगा। दक्षिणी आंध्र प्रदेश से सटे तमिलनाडु के तिरुवल्लूर और रानीपेट जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कावेरी के अंतिम छोर पर स्थित नागपट्टिनम और मायिलादुथुराई के साथ-साथ कुड्डालोर और विल्लुपुरम के कुछ हिस्सों में मॉनसून की भारी बारिश पहले ही कहर बरपा चुकी है, जिससे खड़ी फसलें बड़े भूभाग में जलमग्न हो गई हैं।

Cyclone Ditwah LIVE Update: सुबह 9 बजे- चेन्नई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट से संचालित होने वाली 47 फ्लाइट कैंसल हो गई हैं।

Cyclone Ditwah LIVE Update: सुबह 8: 30 बजे- चक्रवाती तूफान के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक तूफान पांच किलोमीटर प्रति घंटे कीरफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। यह कराइकल से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है।