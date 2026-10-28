कमजोर पड़ा तूफान अर्नब लेकिन अभी जारी है तांडव; इन राज्यों में 4 दिनों तक आंधी-बारिश का सिलसिला
पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी 29 से 30 अक्टूबर के दौरान तेज हवाओं (40-60 किमी/घंटे) के साथ बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 31 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।
चक्रवाती तूफान 'अर्नब' बुधवार (28 अक्तूबर) को तड़के आंध्र प्रदेश के तट को पार कर गया, जिससे कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। आंध्र प्रदेश में अलग-अलग घटनाओं में करंट लगने से पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान 'अर्नब' मंगलवार की रात दो बजे से बुधवार सुबह आठ बजे के बीच आंध्र प्रदेश और यनम के तटों को पार कर गया और अब यह कमजोर होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। IMD ने बताया कि इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 125-135 किमी प्रति घंटा रही, और हवा के झोंकों की गति 150 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई।
IMD ने कहा है कि तूफान के प्रभाव के कारण, 28 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 29 से 30 अक्टूबर के बीच उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 28 से 30 अक्टूबर के बीच गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और झारखंड में; 29 से 31 अक्टूबर के बीच बिहार में और 28 से 29 अक्टूबर के बीच ओडिशा में काफी बारिश होने की संभावना है।
इस सप्ताह कहां-कहां आंधी बारिश?
अपने ताजा बुलेटिन में मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात 'अर्नब' और अन्य मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से इस सप्ताह देश के कई हिस्सों में आंधी, बिजली कड़कने और भारी बारिश के आसार हैं। IMD के मुताबिक, पूर्व और मध्य भारत के ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 31 अक्टूबर तक अत्यधिक से बहुत भारी बारिश और तेज हवाएं (50-70 किमी/घंटे) चलने के आसार हैं। इसके अलावा 28-29 अक्टूबर को झारखंड में और 29-30 अक्टूबर के दौरान बिहार में गरज-चमक और तेज हवाओं (40-60 किमी/घंटे) के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी 29 से 30 अक्टूबर के दौरान तेज हवाओं (40-60 किमी/घंटे) के साथ बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने चक्रवात 'अर्नब' के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 31 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।
दक्षिण भारत में भी झमाझम
मौसम विभाग ने कहा है कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 80-90 किमी/घंटे तक की तेज हवाएं, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। इसके बाद 3 नवंबर तक छिटपुट से लेकर भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। तेलंगाना में भी तेज आंधी (50-70 किमी/घंटे की रफ्तार) के साथ बहुत भारी बारिश के आसार जताए गए हैं । इसके अलावा केरल और माहे में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका है। IMD ने कहा है कि वहां 2-3 नवंबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में भी इस सप्ताह अलग-अलग दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है।
दिल्ली-NCR और उत्तर-पश्चिम भारत में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में 29-30 अक्टूबर के दौरान 50-70 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इस दौरान बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि (Hailstorm) की संभावना है। IMD ने उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश और आंधी की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान में 29 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।