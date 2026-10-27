सावधान! अत्यंत गंभीर तूफान में बदल गया चक्रवात अर्नब, 150 kmph की रफ्तार से होगी टक्कर; दिल्ली से बंगाल तक बारिश

Severe Cyclonic Storm Arnab: IMD के अनुसार, तूफान मंगलवार सुबह बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में विशाखापत्तनम से लगभग 260 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था। शाम तक पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और उसके बाद उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ने की संभावना है।

Cyclone Arnab IMD Updates: बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान 'अर्नब' और तीव्र होकर अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। यह 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं के साथ बुधवार दोपहर से पहले आंध्र प्रदेश तट पर दस्तक दे सकता है। इसे देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि बहुत भीषण चक्रवाती तूफान “अर्नब” के कारण 27-28 अक्टूबर (मंगलवार-बुधवार) के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और ओडिशा में; और 28 अक्टूबर यानी बुधवार को छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार, इस चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल के दौरान 125 से 135 किमी प्रति घंटे की निरंतर रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो झोंकों के साथ 150 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। विभाग ने कहा है कि पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान 'अर्णब' पिछले छह घंटों के दौरान 22 किमी प्रति घंटे की गति से लगभग पश्चिम की ओर बढ़ा और आज सुबह साढ़े 8 बजे इसी क्षेत्र में केंद्रित था।

अभी कहां तक पहुंचा चक्रवात अर्नब? यह अब विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) से लगभग 220 किमी दक्षिण-पूर्व, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 240 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, गोपालपुर (ओडिशा) से 370 किमी दक्षिण, मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 340 किमी पूर्व, बापटला (आंध्र प्रदेश) से 410 किमी पूर्व और श्री विजय पुरम (अंडमान द्वीप समूह) से 930 किमी पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में केंद्रित है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह 27 अक्टूबर की शाम तक पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ेगा और तत्पश्चात उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ते हुए बापटला और विशाखापत्तनम के बीच, यनम के पास से तट को पार करेगा।

150 की स्पीड से चलेंगी तूफानी हवाएं IMD ने कहा है कि इसके बाद, इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और कल दोपहर से पहले बापटला और विशाखापट्टनम के बीच, यनम के पास 115-125 किमी प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर हवा की गति और 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं के साथ एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश और यनम तटों को पार करने की संभावना है।

इन राज्यों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी IMD ने चक्रवात के प्रभाव से तटीय इलाकों और मध्य भारत में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 27 और 28 अक्टूबर के दौरान छिटपुट स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश (>204.4 मिमी) होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा ओडिशा में 27 से 28 अक्टूबर के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश होगी और 28 अक्टूबर को 60-70 किमी/घंटे (झोंकों में 80 किमी/घंटे) की गति से तूफानी हवाएं चलेंगी। 28 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग ने इन राज्यों के अलावा तेलंगाना, विदर्भ, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी 28 से 30 अक्टूबर के दौरान कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और 50-70 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान जताया है। झारखंड में 29 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और NDRF की टीम तैनात की गई है।

समुद्र में उठेंगी 2 मीटर ऊंची लहरें, फ्लैश फ्लड का खतरा मौसम विभाह ने कहा है कि तूफान के तट से टकराते समय खगोलीय ज्वार के स्तर से 1.0 से 2.0 मीटर ऊंची तूफानी लहरें उठेंगी, जिससे काकीनाडा और यनम के निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। इसके अलावा अगले 36 घंटों में आंध्र प्रदेश के 15 जिलों, ओडिशा के 8 जिलों (मलकानगिरी, कोरापुट, गंजम आदि) और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बस्तर और बीजापुर में मध्यम फ्लैश फ्लड (आकस्मिक बाढ़) और जलभराव की चेतावनी दी गई है। IMD ने तूफान की गंभीरता को देखते हुए मछुआरों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को 27 से 29 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के मध्य और उत्तर-पश्चिम हिस्सों और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों पर न जाने की सख्त ताकीद की गई है।