तबाही मचाने आ गया चक्रवात अर्नब, पहले किस राज्य से टकराएगा; 2 दिन बड़ा खतरा
IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी सच हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिसका नाम अर्नब रखा गया है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दो दिनों में यह और भी भीषण रूप ले सकता है।
IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी सच हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिसका नाम अर्नब रखा गया है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दो दिनों में यह और भी भीषण रूप ले सकता है। वहीं, बुधवार को इसके लैंडफॉल के आसार हैं। ओडिशा समेत कई राज्य अलर्ट मोड पर हैं।
सोमवार को मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात अर्नब बहुत भीषण तूफान बनकर आंध्र प्रदेश और यानम तट से गुजर सकता है। मौसम की ये गतिविधियां 28 अक्टूबर को को दोपहर तक बापटला और विशाखापत्तनम के बीच हो सकती हैं। उस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है, जो बढ़कर 140 किमी प्रति घंटा पर पहुंच सकती है।
ओडिशा और आंध्र प्रदेश अलर्ट मोड पर
मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि चक्रवात अर्नब में तब्दील हो चुका कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर की ओर बढ़ सकता है और मध्य रात्रि तक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। वहीं, 27 अक्टूबर को इसके बहुत बड़े चक्रवाती तूफान में बदले जाने की संभावनाएं जताई जा रहीं हैं।
मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के कई इलाकों को रेड अलर्ट पर रखा है। 28 और 29 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 28 अक्टूबर को एलुरु, एनटीआर, कृष्णा, कोनासीमा, काकीनाडा, पूर्वी और पश्चिम गोदावरी जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। वहीं, 29 अक्टूबर के लिए इनके अलावा गुंटूर, अल्लुरी सीताराम राजू, अनकपल्ली, विशाखापत्तनम शामिल हैं।
ओडिशा के भी कई जिलों में अलर्ट
IMD ने 29 अक्टूबर के लिए ओडिशा के कई जिलों को भी रेड अलर्ट पर रखा है। इनमें मल्कनगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और गंजम हैं। राज्य में तेज बारिश की संभावनआएं जताई जा रहीं हैं। खबरें हैं कि चक्रवात के चलते 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सभी कृषि अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और हाई-अलर्ट जारी किया है।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि चक्रवात और भारी बारिश के बाद वे तुरंत खेतों का निरीक्षण करें, ताकि फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जा सके और प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। उप मुख्यमंत्री और कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्री केवी सिंह देव ने शनिवार को चक्रवात और भारी बारिश से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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