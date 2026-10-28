कमजोर पड़ा है खत्म नहीं हुआ चक्रवात अर्नब, लैंडफॉल हुआ; UP तक बारिश का अलर्ट

चक्रवात तूफान ने आंध्र प्रदेश में जमकर नुकसान किया है। हालांकि, अब लैंडफॉल हो चुका है और 6 घंटों में इसके कम दबाव के क्षेत्र में बदलने के आसार हैं। गुरुवार को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं।

चक्रवात अर्नब का कहर खत्म हो गया है। भीषण तूफान का लैंडफॉल बुधवार रात आंध्र प्रदेश तट पर हुआ है। हालांकि, इसका असर आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में दिखने के आसार हैं। इसके चलते ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के चलते दक्षिण भारतीय राज्य में खासा नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि यह बंगाल की खाड़ी में बना सीजन का पहला चक्रवाती तूफान था।

खास बात है कि तूफनी गतिविधियों के बीच आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जा रही थी। इसकी शुरुआत 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 30 मिनट से हुई, जो 28 अक्टूबर सुबह 3 बजे तक जारी रही। इस दौरान 200 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। साथ ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर भी इसका असर देखने को मिला है।

लैंडफॉल पूरा हुआ IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि लैंडफॉल यानम के दक्षिण में हुआ है। इसकी लोकेशन बापटला और विशाखापट्टनम बताई गई है। फिलहाल, अधिकारियों ने हालात बेहतर होने तक लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। साथ ही पेड़, बिजली के खंभे जैसी जगहों से भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है।

पीटीआई भाषा ने मौसम विभाग के हवाले से बताया है कि तट से टकराने के दौरान चक्रवात की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे रही, जो बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। टकराने प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुबह 8:30 बजे यह 'अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान' से कमजोर होकर 'भीषण चक्रवाती तूफान' में तब्दील हो गया।

6 घंटे में सामान्य होंगे हालात तट से टकराने के दौरान चक्रवात की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे रही, जो बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। टकराने प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुबह 8:30 बजे यह 'अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान' से कमजोर होकर 'भीषण चक्रवाती तूफान' में तब्दील हो गया।

ओडिशा में अलर्ट जारी कालाहांडी, कंधमाल, नौपाड़ा, बलांगीर, बारगढ़, पुरी, खोर्दा, सोनेपुर, बौध और नयागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि सुंदरगढ़, झरसुगुढ़ा, संबलपुर, देवगढ़, मयूरभंज, अंगुल, ढेंकनल, केओंझार, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और कटक में येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। इन जिलों में तेज हवा के साथ गरज और चमक की भी संभावनाएं हैं।

इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम एजेंसी के अनुसार, विभाग ने बताया है कि 29 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश होने के आसार हैं और 30 अक्टूबर को भी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह खतरा बना रहेगा।

मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कई जिलों में अचानक मध्यम से ज्यादा बाढ़ के जोखिम की भी पहचान की है तथा चेतावनी दी है कि तेज बारिश के कारण जलभराव, बाढ़ और सड़क तथा रेलवे सेवाओं में बाधा आ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का खतरा अधिक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के इस हिस्से में कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है।