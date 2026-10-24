चार दिन बाद आएगा चक्रवाती तूफान अर्नब? इन राज्यों में कई दिन भारी बारिश की आशंका
बंगाल की खाड़ी में 26 अक्टूबर तक सीजन का पहला चक्रवाती तूफान बनने की आशंका है। 28 अक्टूबर के आसपास इसके उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों की ओर बढ़ने का अनुमान है।
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 26 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में इस सीजन का पहला चक्रवाती तूफान बन सकता है। इसे 'अर्नब' नाम दिया जा सकता है। तूफान के अगले चार दिन यानी 28 अक्टूबर के आसपास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में बेहद भारी बारिश का भी अनुमान है।
26 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान बनने की आशंका
विशाखापत्तनम के तट के आसपास मौसम में बदलाव की आशंका के बीच मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र पर नजर रखी है। IMD के अनुसार, शुक्रवार सुबह पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बना। दक्षिण-पूर्वी और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान द्वीप समूह के ऊपर बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से यह सिस्टम विकसित हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, यह सिस्टम अगले कुछ दिनों में और मजबूत हो सकता है।
- 24 अक्टूबर: कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में बदल सकता है।
- 25 अक्टूबर: इसके और मजबूत होकर गहरे अवदाब में तब्दील होने की संभावना है।
- 26 अक्टूबर: पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान है।
- 28 अक्टूबर के आसपास: तूफान उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटों की ओर बढ़ सकता है।
चक्रवाती तूफान की रफ्तार कितनी होगी?
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 26 अक्टूबर की सुबह से सिस्टम के प्रभाव वाले इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस दौरान हवा के झोंकों की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की आशंका है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट के आसपास पहुंचने के दौरान तूफान के और ताकतवर होने की भी संभावना है। इस क्षेत्र में हवा की रफ्तार 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश की आशंका
इस मौसमी सिस्टम के कारण तटीय आंध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्य ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में 27 और 28 अक्टूबर को बेहद भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, इन इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है:
- विशाखापत्तनम और अनाकापल्ली: 27 और 28 अक्टूबर को बेहद भारी बारिश की आशंका।
- श्रीकाकुलम और विजयनगरम: भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान।
- परवतीपुरम मन्यम और अल्लूरी सीताराम राजू: कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना।
- काकीनाडा और कोनसीमा: भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
- पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी: बारिश का असर रहने का अनुमान।
- एलुरु और कृष्णा: कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका।
समुद्र में ऊंची लहरों की आशंका, मछुआरों को सलाह
बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में समुद्र पहले से ही अशांत है। आने वाले दिनों में समुद्र की स्थिति और खराब होने की आशंका है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे सिस्टम के और मजबूत होने की संभावना को देखते हुए समुद्र की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
क्या होगा तूफान का नाम?
अगर यह मौसमी सिस्टम चक्रवाती तूफान में तब्दील होता है, तो इसका नाम ‘अर्नब’ रखा जाएगा। यह नाम बांग्लादेश ने दिया है। बंगाली भाषा में अर्नब का अर्थ ‘महासागर’ होता है। अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पहले भी विनाशकारी चक्रवाती तूफान आ चुके हैं। इनमें 2014 में विशाखापत्तनम के पास तट से टकराने वाला हुदहुद और 2018 में श्रीकाकुलम तट से टकराने वाला तितली शामिल हैं। इन दोनों तूफानों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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