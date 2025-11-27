Cyclone: कमजोर हुआ चक्रवाती तूफान सेनयार, लेकिन इन राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश

संक्षेप: Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेनयार अब कमजोर हो गया है, लेकिन 27-30 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि 28 व 29 नवंबर को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी।

Cyclone Alert, Weather Update 27 November: मलक्का जलसंधि और उससे सटे पूर्वोत्तर इंडोनेशिया के ऊपर चक्रवाती तूफान सेनयार कमजोर होकर अब गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका तट पर एक और गहरा दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण 27-30 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि 28 व 29 नवंबर को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी। 28 नवंबर से एक दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान छह डिग्री से कम, उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कई स्थानों पर छह-10 डिग्री के बीच, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार में अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5.7 दर्ज किया गया। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में कई स्थानों पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे 11.6 से -3.0)