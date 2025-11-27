Cyclone: कमजोर हुआ चक्रवाती तूफान सेनयार, लेकिन इन राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेनयार अब कमजोर हो गया है, लेकिन 27-30 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि 28 व 29 नवंबर को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी।
Cyclone Alert, Weather Update 27 November: मलक्का जलसंधि और उससे सटे पूर्वोत्तर इंडोनेशिया के ऊपर चक्रवाती तूफान सेनयार कमजोर होकर अब गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका तट पर एक और गहरा दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण 27-30 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि 28 व 29 नवंबर को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी। 28 नवंबर से एक दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है।
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान छह डिग्री से कम, उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कई स्थानों पर छह-10 डिग्री के बीच, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार में अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5.7 दर्ज किया गया। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में कई स्थानों पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे 11.6 से -3.0)
उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-30 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद 2-30 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। मध्य भारत के प्रमुख भागों में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-30 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट और उसके बाद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों तक मिनिमम टेम्प्रेचर में 2-30 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। अगले 24 घंटों तक पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है और उसके बाद के चार दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-30 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने की संभावना है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
