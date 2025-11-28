Cyclone Alert: हो जाएं अलर्ट! चक्रवाती तूफान दित्वा के चलते होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों में चेतावनी जारी

संक्षेप: Cyclone Alert, Weather Update: चक्रवाती तूफान दित्वा तीव्र हो गया है। यह 30 नवंबर को सुबह सवेरे उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश तटों के नजदीक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा। इसकी वजह तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश होगी।

Cyclone Alert, Weather Update 28 November: तटीय श्रीलंका और उससे सटे दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान दित्वा दस्तक दे रहा है। इसकी वजह से 28-30 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और 29 नवंबर से एक दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और सटे श्रीलंका तट पर कल का गहरा अवदाब उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। चक्रवाती तूफान दित्वा तीव्र हो गया है। यह 30 नवंबर को सुबह सवेरे उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश तटों के नजदीक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा। इसकी वजह से 28 नवंबर से एक दिसंबर तक तमिलनाडु में भारी बारिश होगी। 28-30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। 29 नवंबर से एक दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

30 नवंबर को दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय रायलसीमा में अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। 28 और 29 नवंबर को केरल, माहे में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अलर्टहै। 29 और 30 नवंबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में और 30 नवंबर को तेलंगाना में भारी बारिश होगी। 28 नवंबर से एक दिसंबर के दौरान तमिलनाडु में बिजली के साथ तूफान की संभावना है। 28, 29 नवंबर के दौरान केरल, माहे में, 30 नवंबर को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, 29 व 30 नवंबर को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में और 28 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।