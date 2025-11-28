Cyclone Alert: हो जाएं अलर्ट! चक्रवाती तूफान दित्वा के चलते होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों में चेतावनी जारी
Cyclone Alert, Weather Update: चक्रवाती तूफान दित्वा तीव्र हो गया है। यह 30 नवंबर को सुबह सवेरे उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश तटों के नजदीक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा। इसकी वजह तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश होगी।
Cyclone Alert, Weather Update 28 November: तटीय श्रीलंका और उससे सटे दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान दित्वा दस्तक दे रहा है। इसकी वजह से 28-30 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और 29 नवंबर से एक दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और सटे श्रीलंका तट पर कल का गहरा अवदाब उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। चक्रवाती तूफान दित्वा तीव्र हो गया है। यह 30 नवंबर को सुबह सवेरे उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश तटों के नजदीक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा। इसकी वजह से 28 नवंबर से एक दिसंबर तक तमिलनाडु में भारी बारिश होगी। 28-30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। 29 नवंबर से एक दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
30 नवंबर को दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय रायलसीमा में अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। 28 और 29 नवंबर को केरल, माहे में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अलर्टहै। 29 और 30 नवंबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में और 30 नवंबर को तेलंगाना में भारी बारिश होगी। 28 नवंबर से एक दिसंबर के दौरान तमिलनाडु में बिजली के साथ तूफान की संभावना है। 28, 29 नवंबर के दौरान केरल, माहे में, 30 नवंबर को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, 29 व 30 नवंबर को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में और 28 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।
वहीं, ठंड की स्थिति की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में छह डिग्री से कम पारा रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जगहों पर 6-10 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान है। उत्तरी राजस्थान, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पू्र्वी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर दर्ज किया जा रहा है6-10 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान। इसके अलावा, मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी मध्य प्रदेश के नौगांव में दर्ज किया गया जहां पर साढ़े छह डिग्री रिकॉर्ड हुआ।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
