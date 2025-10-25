Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Cyclone Alert Weather Update 25 October Cyclone Montha Live Latest Updates Odisha Bengal Weather Forecast
Cyclone Alert: आ रहा चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; जानें ताजा अपडेट

Cyclone Alert: आ रहा चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी; जानें ताजा अपडेट

संक्षेप: Rain Alert, Weather Update 25 October: बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना वेल-मार्क्ड लो-प्रेशर एरिया लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया, और आज, 25 अक्टूबर 2025 को 05.30 बजे पर उसी इलाके में एक डिप्रेशन में बदल गया। अब यह चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है, जिससे बंगाल-ओडिशा में भारी बरसात होगी।

Sat, 25 Oct 2025 03:30 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

IMD Rain Alert, Weather Update 24 October: बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से एक चक्रवाती तूफान दस्तक देने जा रहा है। इसके चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 27 अक्टूबर से तीन दिनों तक भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। इन दो राज्यों के अलावा, तमिलनाडु, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक में 27 अक्टूबर, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में 26-30 अक्टूबर, रायलसीमा में 26-29, ओडिशा में 27-30 अक्टूबर, सौराष्ट्र में 26, छत्तीगसढ़ में 29 अक्टूबर को बहुत भारी बरसात होगी।

मौसम विभाग के अनुसार, कल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना लो प्रेशर एरिया, कल, 24 अक्टूबर 2025 को 17.30 बजे पर उसी इलाके में एक वेल-मार्क्ड लो-प्रेशर एरिया बन गया। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना वेल-मार्क्ड लो-प्रेशर एरिया लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया, और आज, 25 अक्टूबर 2025 को 05.30 बजे पर उसी इलाके में एक डिप्रेशन में बदल गया। यह लगभग पश्चिम की ओर बढ़ा और आज, 25 अक्टूबर 2025 को 0830 बजे IST पर उसी इलाके में, लैटिट्यूड 10.8°N और लॉन्गीट्यूड 88.8°E के पास सेंटर्ड रहा। इसके लगभग पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने, 26 तारीख तक एक डीप डिप्रेशन में बदलने और 27 तारीख की सुबह तक दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदलेगा।

इसके बाद इसके उत्तर-पश्चिम की ओर, फिर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 28 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, इसके 28 अक्टूबर की शाम/रात में काकीनाडा के आसपास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की बहुत संभावना है, जिसमें हवा की अधिकतम लगातार गति 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तूफान के दौरान समुद्र में हालात बहुत खराब रहेंगे, इसलिए मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 29 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे सेंट्रल इलाकों और तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश के तटों पर और 26 से 29 अक्टूबर तक ओडिशा के तटों पर न जाएं।

आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर एरिया शनिवार को डिप्रेशन में बदल गया, जिससे ओडिशा में 27 अक्टूबर से तीन दिनों तक भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए 'ऑरेंज' (कार्रवाई के लिए तैयार रहें) और 'येलो' (सावधान रहें) चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने नए बयान में कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना लो-प्रेशर एरिया लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया है और एक डिप्रेशन में बदल गया है और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 420 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और गोपालपुर (ओडिशा) से 1,040 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में केंद्रित है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Weather Update IMD Rain Alert अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।