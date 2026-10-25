Cyclone Alert: बंगाल की खाड़ी में बन रहा 'बहुत भीषण चक्रवाती तूफान', इन राज्यों में होगी भारी बारिश
IMD के अनुसार, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में बनने वाले 'बहुत भीषण चक्रवाती तूफान' की वजह से 27 और 28 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश में, ओडिशा और तेलंगाना में 28 अक्टूबर को, छत्तीसगढ़ में 28 और 29 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश होगी।
Cyclone Alert, IMD Weather Update 25 October: पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बहुत भीषण चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है। इसकी वजह से तीन दिनों तक कई राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं और पूरी तैयारी में जुट गई हैं। इसके अलावा, लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में बनने वाले 'बहुत भीषण चक्रवाती तूफान' की वजह से 27 और 28 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश में, ओडिशा और तेलंगाना में 28 अक्टूबर को, छत्तीसगढ़ में 28 और 29 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, 27 व 29 अक्टूबर को ओडिशा में, 29 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, दक्षिण-पूर्व अरब सागर और उससे सटे केरल तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से 25 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में भारी बरसात होगी।
तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, माहे में जोरदार बारिश होगी
दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो 25 और 26 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में, 25-27 अक्टूबर के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप में, 27-29 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, 28-29 अक्टूबर के दौरान तेलंगाना में भारी बारिश होगी। वहीं, 25-27 तारीख के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 26 व 29 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, 28 अक्टूबर को तेलंगाना में कहीं कहीं आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 25-27 अक्टूबर के दौरान केरल, माहे और लक्षद्वीप, 27-28 अक्टूबर के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, 25 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, 29 अक्टूबर को तेलंगाना में तेज हवाएं चलने वाली हैं। वहीं, 27-28 अक्टूबर के दौरान उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, 25-29 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में तेज सतही हवाएं चलने वाली हैं।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट
मध्य भारत की बात करें तो 28-31 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 31 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश, 27 अक्टूबर और 30-31 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं बारिश होगी। 28-30 अक्टूबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, 28-29 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़, विदर्भ में काफी बड़े इलाके में या व्यापक रूप से बारिश होगी। 29-30 अक्टूबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, 28-29 अक्टूबर के दौरान विदर्भ में कहीं कहीं आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस