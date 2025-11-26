Cyclone Alert: चक्रवाती तूफान सेनयार के चलते होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

संक्षेप: Cyclone Alert: चक्रवाती तूफान सेनयार की वजह से 26 और 27 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट है।

Cyclone Senyar: तूफान सेनयार की वजह से दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मलक्का जलसंधि और सटे पूर्वोत्तर इंडोनेशिया पर कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान सेनयार में तब्दील हो गया है। इसकी वजह से 26 और 27 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है।

इसके अलावा, 28 और 29 नवंबर को भी एक दो जगह पर भारी बारिश का अलर्ट है। यानी कि कुल चार दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और सटे दक्षिण श्रीलंका में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से 26 नवंबर से एक दिसंबर के दौरान तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। 29, 30 नवंबर को एक-दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 29 और 30 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तथा रायलसीमा में भी एक-दो जगहों पर भारी बारिश होगी।

इसके अलावा, मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस से कम है। उत्तराखंड,राजस्थान में एक दो जगहों पर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में अनेक जगहों पर और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में एक दो जगहों पर सात से 10 डिग्री के बीच चल रहा है। भारत के मैदानी इलाकों में पूर्वी राजस्थान के सीकर जिले में सबसे कम तापमान चार डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।