Cyclone Alert: बस आ ही गया चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

संक्षेप: Cyclone Montha Alert: इस चक्रवात से अगले तीन दिनों तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तरी तमिलनाडु और उत्तरी जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने चक्रवात से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है।

Cyclone Montha: बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव क्षेत्र रविवार को और तीव्र होकर एक गहरे दबाव क्षेत्र में बदल गया और संभवतः आज शाम तक चक्रवाती तूफान 'मोंथा' में बदल जाएगा। इसके बाद यह 28 अक्टूबर की शाम या रात को एक गंभीर चक्रवाती तूफान बन कर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करेगा। इस चक्रवात से अगले तीन दिनों तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तरी तमिलनाडु और उत्तरी जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने चक्रवात से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है।

मौसम विभाग के अनुसार, 27 और 28 तारीख को रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और माहे में भारी से बहुत भारी बारिश, 26-28 तारीख के दौरान तटीय कर्नाटक, 26-30 तारीख के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 27-29 तारीख के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश और 27-30 तारीख के दौरान तेलंगाना में 28 तारीख को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होगी। 27-30 तारीख के दौरान ओडिशा में 28 और 29 तारीख को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश; 27-30 तारीख के दौरान छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होगी।

मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया कि दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव पिछले छह घंटों में 10 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में जाकर और गहरे दबाव क्षेत्र में तब्दील हो गया। रविवार सुबह 05. 30 बजे यह उसी क्षेत्र में केंद्रित था।