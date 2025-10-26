Cyclone Alert: बस आ ही गया चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी
संक्षेप: Cyclone Montha Alert: इस चक्रवात से अगले तीन दिनों तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तरी तमिलनाडु और उत्तरी जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने चक्रवात से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है।
Cyclone Montha: बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव क्षेत्र रविवार को और तीव्र होकर एक गहरे दबाव क्षेत्र में बदल गया और संभवतः आज शाम तक चक्रवाती तूफान 'मोंथा' में बदल जाएगा। इसके बाद यह 28 अक्टूबर की शाम या रात को एक गंभीर चक्रवाती तूफान बन कर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करेगा। इस चक्रवात से अगले तीन दिनों तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तरी तमिलनाडु और उत्तरी जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने चक्रवात से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है।
मौसम विभाग के अनुसार, 27 और 28 तारीख को रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और माहे में भारी से बहुत भारी बारिश, 26-28 तारीख के दौरान तटीय कर्नाटक, 26-30 तारीख के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 27-29 तारीख के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश और 27-30 तारीख के दौरान तेलंगाना में 28 तारीख को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होगी। 27-30 तारीख के दौरान ओडिशा में 28 और 29 तारीख को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश; 27-30 तारीख के दौरान छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होगी।
मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया कि दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव पिछले छह घंटों में 10 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में जाकर और गहरे दबाव क्षेत्र में तब्दील हो गया। रविवार सुबह 05. 30 बजे यह उसी क्षेत्र में केंद्रित था।
यह अब पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) से लगभग 610 किमी पश्चिम, चेन्नई (तमिलनाडु) से 790 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 850 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 840 किमी दक्षिण-पूर्व और गोपालपुर (ओडिशा) से 950 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में स्थित है। अगले 24 घंटों में यह दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। यह 28 अक्टूबर की शाम/रात को मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश तट को एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार करेगा। इसकी गति 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।