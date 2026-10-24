Cyclone Alert: सावधान! आने जा रहा चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश
Cyclone Alert, IMD Weather Update: बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना में बहुत मूसलाधार बारिश होने जा रही है। जानें मौसम का पूर्वानुमान...
Cyclone Alert, IMD Rain Alert: 26 अक्टूबर तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है और फिर इसके और अधिक तीव्र होने की संभावना है। इसकी वजह से 27 और 28 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, 28 अक्टूबर को ओडिशा और तेलंगाना में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने वाली है। वहीं, 27 से 29 अक्टूबर को ओडिशा में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होगी। इसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं, दक्षिण पू्र्व अरब सागर और उससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से 24 व 25 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 25-26 अक्टूबर को केरल और माहे में अत्यधिक भारी बारिश होगी।
मौसम विभाग के अनुसार, कल का कम दबाव का क्षेत्र और अधिक स्पष्ट हो गया है। आज सुबह साढ़े पांच बजे तक यह उसी क्षेत्र में एक कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बना था और सुबह साढ़े आठ बजे तक वहीं बना रहा। इसके आज उसी क्षेत्र में बने रहने और फिर अधिक तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। यह 26 अक्टूबर की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्से में एक चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभाना है।
वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में 24-26 अक्टूबर के बीच, केरल, माहे में 24-28 अक्टूबर के बीच, तटीय कर्नाटक में 24 अक्टूबर को, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 24 से 25 अक्टूबर के बीच, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 27-29 अक्टूबर के बीच, तेलंगाना में 28-29 अक्टूबर केबीच काफी भारी बारिश होगी। लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में 27-30 अक्टूबर के बीच, केरल, माहे में 29 से 30 अक्टूबर के बीच, तटीय कर्नाटक में 25 से 30 अक्टूबर के बीच, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 24 से 25 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 26-30 अक्टूबर के बीच, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में 24-26 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को, रायलसीमा में 24-30 अक्टूबर के बीच, तेलंगाना में 26 से 27 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के बीच बारिश होगी। 24-25 अक्टूबर के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
इतना ही नहीं, पूर्वी भारत में भी बारिश का अलर्ट है। 24-27 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 28-29 अक्टूबर के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 29-30 अक्टूबर के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, 28-30 अक्टूबर के दौरान बिहार और झारखंड में, 27-30 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में काफी व्यापक बारिश होगी। इसके अलावा, 28-30 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप, 27 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 28 अक्टूबर को गंगेय पश्चिम बंगाल, 27 अक्टूबर को झारखंड में कहीं कहीं से लेकर छिटपुट बारिश होगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
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