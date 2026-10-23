Cyclone Alert: आ रहा चक्रवाती तूफान! इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश; चेतावनी जारी
Cyclone Alert, IMD Weather Update: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में एक चक्रवाती तूफान के आने की चेतावनी जारी की है। इसकी वजह से कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। जानें मौसम का ताजा हाल...
Cyclone Alert, IMD Weather Update 23 October: बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में चक्रवाती तूफान के आने की संभावना है। इसके चलते कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके 24 अक्टूबर तक और अधिक तीव्र होकर अवदाब में बदलने की संभावना है। इसके बाद, यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 25 तारीख तक और अधिक तीव्र होकर अवदाब में बदलने की संभावना है। वहीं, 26 अक्टूबर की सुबह तक यह पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है।
इसके चलते दो दिनों तक यह और ज्यादा तीव्र हो जाएगा और उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटों की तरफ बढ़ेगा। इसकी वजह से 27 और 28 अक्टूबर को ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत भारी यानी कि मूसलाधार बारिश होने वाली है। इसके अलावा, 29 अक्टूबर को ओडिशा में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं, दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से 27 अक्टूबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 23-25 अक्टूबर के बीच केरल और माहे में बहुत भारी बरसात होगी। आज 23 अक्टूबर को दक्षिणी तमिलनाडु में भी अत्यधिक बरसात का अलर्ट है।
वहीं, दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो यहां भी कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश होगी। 23-25 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 23-27 अक्टूबर के दौरान केरल, माहे, 23-26 अक्टूबर के दौरान लक्षद्वीप, 23-24 अक्टूबर के दौरान तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, 27-29 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में काफी ज्यादा बारिश होगी। 26-29 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 28-29 अक्टूबर के दौरान केरल, माहे, 27-29 अक्टूबर के दौरान लक्षद्वीप और तेलंगाना, 25-29 अक्टूबर के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाअक, 23-24 अक्टूबर के दौरान उत्तर आंतरिक कर्नाटक, 23-26 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, 23-29 अक्टूबर के दौरान रायलसीमा में कहीं कहीं से लेकर छिटपुट बारिश होगी। 23-24 अक्टूबर के दौरान कर्नाटक में कहीं-कहीं आंधी तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना है।
पुडुचेरी में भारी बारिश जारी, स्कूलों में छुट्टी घोषित
पुडुचेरी और उसके उपनगरीय इलाकों में रातभर भारी बारिश हुई और शुक्रवार को कई निचले इलाकों में जलभराव की खबरें मिलीं। बारिश को देखते हुए शिक्षा मंत्री ए. नमशिवायम ने पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान पुडुचेरी और उसके उपनगरीय इलाकों में 9.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि कराईकल क्षेत्र में चार सेंटीमीटर बारिश हुई।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
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